Verdiği sözlere bakan taraftarlar şaşkın: Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım çabuk teslim oldu

Daha önce hemen her seferinde 'belki de bırakmam' diyerek sezon sonunda yapılacak kongrede yeniden aday olacağının mesajlarını veren Aziz Yıldırım, bu kez 'Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağım' diyerek adeta erken teslim olan bir komutan havası verdi. Ancak Aziz Yıldırım'ı yakından tanıyanlar, Yıldırım'ın bu sözleri 'takıma kredi kazandırmak' için söylediği konusunda birleşiyor.