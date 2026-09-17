Verdiği sözlere bakan taraftarlar şaşkın: Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım çabuk teslim oldu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon sonu kesin bırakacağım açıklaması taraftarı şaşkına çevirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon sonu kesin bırakacağım açıklaması taraftarı şaşkına çevirdi.
Daha önce hemen her seferinde 'belki de bırakmam' diyerek sezon sonunda yapılacak kongrede yeniden aday olacağının mesajlarını veren Aziz Yıldırım, bu kez 'Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağım' diyerek adeta erken teslim olan bir komutan havası verdi. Ancak Aziz Yıldırım'ı yakından tanıyanlar, Yıldırım'ın bu sözleri 'takıma kredi kazandırmak' için söylediği konusunda birleşiyor.
Aziz Yıldırım, kendi ağzından ya da kendisiyle ilgili yapılan her habere anında müdahale ediyor... Hemen yalanlama geçiyor. Bugün Feridun Niğdelioğlu imzasıyla bazı açıklamalar sosyal medyaya döküldü. Haberi yazdığımız saat itibarıyla Fenerbahçe'den ya da Yıldırım cephesinden bir yalanlama gelmediği için bu açıklamaları doğru kabul edebiliriz.
İşte Yıldırım'ın ağzından yapılan o açıklamalar: Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağım.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin.
Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar.
Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum.
Fotospor'a göre; Aziz Yıldırım'ın daha önce de defalarca görevi bırakacağını söyleyip sonrasında camianın talebi veya yarım kalan işler gerekçesiyle devam ettiği bilinir.
Bu nedenle "Sezon sonunda bırakacağım" ifadesi çabuk bir pes edişten ziyade; camia üzerindeki kendi varlığından kaynaklanan gerilimi düşürme amaçlı. Muhalefetin veya tepkili taraftarın önünü kesme, "Sezon sonuna kadar kenetlenin, sonra ne yaparsanız yapın" diyerek takıma kredi kazandırma amacını taşıdığı da kesin.
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