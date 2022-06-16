2022-06-16 08:29:04 Vekaletle kurban nasıl kesilir? Bağış yoyula kurbanda kurban yerine para mı veriliyor?
Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz’Da idrak edilmeye başlanılacak. Kurban kesecek vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başlarken, kimi vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını aldı. İster tek başına ister ise büyükbaşlarda 7 kişiye kadar hisseye girildiği kurbanlıklarda, zamanı olmayanlar ise diyanet başta olmak üzere hayır kurumlarına bağışta bulunarak vekaleten kurban kesimi gerçekleştirmekte. Peki vekalet yoluyla kurban kesimi nasıl olur? Vekalet kurban kesim şartları neler? Vekaletle kurban kesecekler neye dikkat etmeli? İşte detaylar.