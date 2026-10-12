BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

"Fransa kısa listede çünkü çok rekabetçi bir enerjiye sahipsiniz. Yalnızca fabrikalar söz konusu değil, yerel satıcıya da yardımcı olmak istiyoruz. Amacımız basit; Fransız tüketicilerin BYD'yi sevmesini, onu bir Fransız markası olarak görmesini istiyorum." Stella Li, Fransa'ya bir fabrika kurma olasılığını yakından değerlendirdiklerini kaydetti.