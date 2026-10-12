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Otomotiv
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BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

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BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

Çinli otomotiv üreticisi BYD, fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

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Foto - BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

Çinli elektrikli araç üretecisi BYD firması İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası otomobil fuarına katıldı.

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Foto - BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

Fuarda, Fransız BFM Business kanalına açıklamalarda bulunan Li, "Avrupa'ya büyük çaplı yatırımlar yapacağız ve tıpkı Macaristan'da olduğu gibi, üretimi Avrupa'ya taşıyacağız. Avrupa'da 2. ve 3. fabrikaları kurmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Foto - BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

Li, firmalarının uzun vadeli işlerle ilgilendiğine işaret ederek, BYD'ye ait bir fabrikanın Fransa'da kurulup kurulmayacağı hakkında şu bilgileri paylaştı:

#4
Foto - BYD fabrika kurmak istediği yeri açıkladı

"Fransa kısa listede çünkü çok rekabetçi bir enerjiye sahipsiniz. Yalnızca fabrikalar söz konusu değil, yerel satıcıya da yardımcı olmak istiyoruz. Amacımız basit; Fransız tüketicilerin BYD'yi sevmesini, onu bir Fransız markası olarak görmesini istiyorum." Stella Li, Fransa'ya bir fabrika kurma olasılığını yakından değerlendirdiklerini kaydetti.

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Yorumlar

Vatan

Ne oldu memleketimizi soyan bide ye işlem ne zaman yapılacak

Neco

Türkiye ne yapacak.hala oturup bekleyecekmi.1 milyar dolar ceza ne oldu.laftami kaldı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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