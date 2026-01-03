Ve yılın transferi tamam! Sacha Boey, Türkiye’ye dönüyor

2024 yılının ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Bundesliga'da umduğunu bulamadı. Geçen yazdan bu yana takımda ayrılması gündemde olan Sacha Boey için Bayern, 15 milyon euroluk bir bonservis talep ediyor. Bu kapsamda Süper Lig devi de Fransız yıldıza imza attırmayı hedefliyor.