Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün yorumlarına göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) şahin politikasının bir süredir devam ettirmesi sonucu dolar endeksi güçlenirken altın fiyatlarında kayıplar başladı. Dolar bu hafta 107 seviyesine kadar uzanarak son 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Dolardaki güçlenme birçok varlık sınıfına satış baskısı getirirken, altın da payına düşeni alarak 1.875 doların altına indi. Altında kısa yönde de olsa topalarlanma şansının olduğunu belirten Küçük, "Ons altında düşüş yönlü işlemler 1.875– 1.885 bandında kalırsa altının kısa vadede toparlanma şansı artar. Tarihsel olarak bu bandın kuvvetli destek olarak çalıştığı belirtilebilir. 1.905 seviyesi üzerinde 1.910 – 1.923 dolar direnç bölgesi aşağıda ise 1.865– 1.850 destek olarak izlenebilir. Buranın altında ise yüklü satış riski var." dedi.