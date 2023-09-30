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Ekonomi
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Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

2023-09-30 22:29:59
Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen ekonomik veriler sonrası düşüşe geçen altın fiyatların yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın alınır mı satılır mı? Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorularını araştırırken dünyaca ünlü analistten korkutan uyarı geldi. Altını olan bozmak için koşacak! O tarihte altın fiyatları dip seviyeyi görecek. Bekleyen paraya para demeyecek!

#1
Foto - Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcısının gündeminde. Yıl başından bu yana yükselişte olan altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ile düşüşe geçti. Gram altın 1.627 TL'ye kadar düşerken çeyrek altın fiyatı ise 2.676 liraya kadar düşmüş durumda. Vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırıyor. Dünyaca ünlü analistten beklenen haber geldi. Altın borcu olanlar dikkat! Altın fiyatları o tarihte dip yapacak. Sabırla bekleyen paraya para demeyecek! İşte ekonomistlerin altın yorumları...

#2
Foto - Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün yorumlarına göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) şahin politikasının bir süredir devam ettirmesi sonucu dolar endeksi güçlenirken altın fiyatlarında kayıplar başladı. Dolar bu hafta 107 seviyesine kadar uzanarak son 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Dolardaki güçlenme birçok varlık sınıfına satış baskısı getirirken, altın da payına düşeni alarak 1.875 doların altına indi. Altında kısa yönde de olsa topalarlanma şansının olduğunu belirten Küçük, "Ons altında düşüş yönlü işlemler 1.875– 1.885 bandında kalırsa altının kısa vadede toparlanma şansı artar. Tarihsel olarak bu bandın kuvvetli destek olarak çalıştığı belirtilebilir. 1.905 seviyesi üzerinde 1.910 – 1.923 dolar direnç bölgesi aşağıda ise 1.865– 1.850 destek olarak izlenebilir. Buranın altında ise yüklü satış riski var." dedi.

#3
Foto - Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak

Değerli metal analisti, Neils Christensen’e göre 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,5’in üzerinde olmasından kaynaklanan soğuk rüzgarlar altına fazla yük bindirdi. Analist, düşüş eğiliminin spot piyasada fiyatları 2023’ün en düşük seviyesi olan 1.810 dolara geri çekebileceğini ifade ediyor. Forex.com’un kıdemli piyasa stratejisti James Stanley de, “Son düşüş hamlesi oldukça hızlı oldu” diyor ve ekliyor: “Mart ayının en düşük seviyeleri artık bir hedef olabilir ve 1.850 doların kırılması bunu tetikler.” Bannockburn Global Döviz Genel Müdürü Marc Chandler benzer şekilde, “ Sarı metalin geçen ayki desteğin altına düşmesi nedeniyle 1.840 dolara düşmesini bekliyorum” diyor. Analiste göre teknik görünümün iyileşmesi için fiyatların 1.920 doların üzerinde hareket etmesi gerekiyor.

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