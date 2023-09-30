2023-09-30 22:29:59 Ve şok haber az önce geldi! Altını olan, bozdurmak için tabanları yağlayıp kuyumcuya koşacak
Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen ekonomik veriler sonrası düşüşe geçen altın fiyatların yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın alınır mı satılır mı? Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorularını araştırırken dünyaca ünlü analistten korkutan uyarı geldi. Altını olan bozmak için koşacak! O tarihte altın fiyatları dip seviyeyi görecek. Bekleyen paraya para demeyecek!