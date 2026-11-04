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Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

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Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, iltica başvuruları kesin olarak reddedilen Suriyelileri zorla sınır dışı etmeye başladı. Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedilirken, yaklaşık 6 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü, 6 binden fazla kişi ise dönüş niyetini bildirdi. Rum yönetimi, koruma şartlarını kaybedenlerin statülerinin de iptal edildiğini açıklayarak kaçak durumdaki kişileri çalıştıran işverenleri ve ev sahiplerini uyardı.

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Foto - Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ülkede bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, iltica başvuruları mahkeme tarafından nihai olarak reddedilen Suriyelilerin zorunlu geri gönderilmesi sürecinin başladığını açıkladı. Yoannidis, sınır dışı işlemlerinin Rum polisi ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

#2
Foto - Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

Uygulamanın, mali destek sağlanan gönüllü geri dönüş programlarının tamamlanmasının ardından başlatıldığı bildirildi. Aralık 2024'ten bu yana yürütülen hukuki süreçlerde 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi. Rum yönetiminin açıkladığı verilere göre aynı dönemde yaklaşık 6 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine dönerken, 6 binden fazla kişi de geri dönme niyetini yetkili makamlara bildirdi.

#3
Foto - Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

Müsteşar Yoannidis, hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilen iltica başvurularının reddedilmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca uluslararası koruma kriterlerini artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de iptal edildiğini açıkladı. Rum yönetimi, sınır dışı sürecinin başlamasıyla birlikte işverenlere ve mülk sahiplerine de uyarıda bulundu.

#4
Foto - Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı

Yoannidis, ülkede yasal statüsü bulunmayan kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayan ev sahiplerinin devlet kurumlarıyla tam iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, göç ve iltica mevzuatının taviz verilmeden uygulanacağını, zorunlu geri gönderme işlemlerinin ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürüleceğini bildirdi.

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