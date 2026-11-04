Ve radikal karar verildi! Suriyeliler sınır dışı edilmeye başlandı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, iltica başvuruları kesin olarak reddedilen Suriyelileri zorla sınır dışı etmeye başladı. Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedilirken, yaklaşık 6 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü, 6 binden fazla kişi ise dönüş niyetini bildirdi. Rum yönetimi, koruma şartlarını kaybedenlerin statülerinin de iptal edildiğini açıklayarak kaçak durumdaki kişileri çalıştıran işverenleri ve ev sahiplerini uyardı.