Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taşıdığı ve kadim Türk yazıtlarından izler taşıyan zirkon yakut taşlı özel tasarım yüzük seti siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Orhun Abideleri'ndeki Tonyukuk Yazıtı'ndan alınan "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ibaresinin işlendiği yüzük ve rozet, Türk devlet geleneğinin sürekliliğini gözler önüne serdi. 925 ayar gümüş ve altın kakma işçiliğiyle hazırlanan bu özel takı seti, hem estetik duruşu hem de taşıdığı derin tarihsel anlamla büyük ilgi gördü.