Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

Çevresindeki dairesel hatta Göktürk yazı estetiğinden esinlenilerek işlenen çizgiler ve "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ifadesinin ince kabartmaları dikkat çekiyor. Diplomatik takı üretimi standartlarına uygun şekilde imal edilen her iki eserde de 925 ayar gümüş ile altın kakma ve kaplama işçiliği tercih edildi. Türk milli kültürünün kadim mirasını günümüz siyaset sahnesine taşıyan bu takı seti, seçkin bir koleksiyon eseri olarak nitelendiriliyor.