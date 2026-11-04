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Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

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Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taşıdığı ve kadim Türk yazıtlarından izler taşıyan zirkon yakut taşlı özel tasarım yüzük seti siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Orhun Abideleri'ndeki Tonyukuk Yazıtı'ndan alınan "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ibaresinin işlendiği yüzük ve rozet, Türk devlet geleneğinin sürekliliğini gözler önüne serdi. 925 ayar gümüş ve altın kakma işçiliğiyle hazırlanan bu özel takı seti, hem estetik duruşu hem de taşıdığı derin tarihsel anlamla büyük ilgi gördü.

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Foto - Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin salondaki hitabı kadar tercih ettiği özel tasarım takı aksesuarları da toplantıya damgasını vurdu.

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Foto - Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

Özel olarak imal edilen yüzük ve rozette yer alan tarihî simgeler ile kadim Türk yazıtlarından yapılan alıntılar, siyaset kulislerinde ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Devlet Bahçeli'nin sağ elinde taşıdığı ve dikkatle incelenen yüzüğün merkezinde yüksek parlaklığa sahip zirkon yakut taşı yer alıyor.

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Foto - Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

Göktürk harflerinin yanı sıra yan motiflerde Selçuklu sekizgeni içerisine işlenmiş Ay-Yıldız sembolü kullanılarak Türk devlet geleneğinin sürekliliği ve simgesel gücü vurgulanıyor. MHP Lideri'nin takım elbise yakasına taktığı özel üretilmiş rozet de yüzük ile tam bir görsel bütünlük sergiliyor. Yüzükteki tasarım diliyle birebir aynı temada hazırlanan rozetin merkezinde yine zirkon yakut taş bulunuyor.

#4
Foto - Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki sır deşifre oldu: İşte mızraklarla aralanan büyük gizem

Çevresindeki dairesel hatta Göktürk yazı estetiğinden esinlenilerek işlenen çizgiler ve "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ifadesinin ince kabartmaları dikkat çekiyor. Diplomatik takı üretimi standartlarına uygun şekilde imal edilen her iki eserde de 925 ayar gümüş ile altın kakma ve kaplama işçiliği tercih edildi. Türk milli kültürünün kadim mirasını günümüz siyaset sahnesine taşıyan bu takı seti, seçkin bir koleksiyon eseri olarak nitelendiriliyor.

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