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Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

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Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

Enerji krizinin yaşanmasına sebep olan kritik noktada 'asla vurulamaz' diye gözdağı verilen insansız hava aracı düşürüldü. Bölgde ayrıca 4 tanker alev aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD yapımı İHA'nın yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilerek hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

#2
Foto - Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı ifade edildi.

#3
Foto - Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

İki gemi ve deniz aracının daha durdurulduğu kaydedilen açıklamada, düşürülen İHA'nın 56'ncı MQ-9 tipi İHA olduğu bildirildi.

#4
Foto - Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı. İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

#5
Foto - Şok haber geldi: 'Asla düşürülemez' denilen İHA vurularak yok edildi

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

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