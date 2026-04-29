Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler: İş gerçekten çığırından çıktı, yarım milyar doları buldu
Son dönemde Türkiye'den Mısır'a akın eden tekstil sektörünün yatırımları devam ediyor. İki tekstil devi daha Kahire'ye yatırım kararı aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, TGSD verilerine göre, Türk hazır giyim sektörünün dünya ticaretindeki payı 35 yıl sonra ilk kez yüzde 3’ün altına gerileyerek yüzde 2,96 seviyesine düştü. Avrupa Birliği pazarındaki pay ise 30 yıl sonra yüzde 5’in altına indi.İhracatın bir dönem amiral gemisi olan, milyonlarca insana iş imkanı veren tekstil sektörü, her geçen ay kan kaybediyor. Hatta her geçen gün…
Verilen teşvikler, ikili ülke anlaşmaları, düşük asgari ücret ile birlikte tekstilcinin üretim üssü haline gelen Mısır’da 2 bine yakın Türk şirketinin 4 milyar dolara yakın yatırımı var. Yaklaşık 200 bin Mısırlıya istihdam sağlayan Türk tekstil sektörünün Kuzey Afrika göçüne yönelik 2024 yılında her ay, 2025 yılında ise her hafta bir Türk yatırımcının haberini yazar olmuştuk. 2026’da ise bu süreç daha da hızlandı
Türk tekstilinin önemli oyuncuları Dinamik Raus Tekstil ile Yıltem Konfeksiyon, Mısır’da yatırım yapmak için anlaşma imzaladı. Türk lirasıyla yaklaşık 360 milyonluk yatırım için Mısır’ın yatırım merkezi Qantara Batı Sanayi Bölgesi’nde anlaşma imzalandı.
Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Müdürlüğü’nde (SCZONE) kurulacak yatırım, 21 bin metrekarelik bir alanda geliştirilecek. Türk şirketlerin birlikte kuracağı fabrika, hazır giyim ve çeşitli tekstil ürünlerinin üretimine odaklanacak. Tesis, üretim, boyama ve kumaş işleme teknolojilerini bünyesinde barındıracak ve yaklaşık 700 doğrudan iş imkanı yaratacak. Üretilen ürünlerin ise yüzde 90’ı ihracata yönelik olacak.
SCZONE Başkanı Waleid Gamal El-Dien, anlaşmanın Kantara Batı Sanayi Bölgesi'ndeki sürekli yatırım faaliyetlerini yansıttığını belirterek, bölgenin tekstil ve hazır giyim üretimi için bölgesel bir merkez haline geldiğini kaydetti.
Bu proje ile Qantara Batı'daki Türk projelerinin toplam sayısı 15'e yükselirken, bölgedeki toplam Türk yatırımları da yaklaşık 560,2 milyon dolara ulaştı. Buna ek olarak, Mısır-Türkiye ortaklığı kapsamında 2,1 milyon dolar değerinde bir proje daha bulunuyor. 2002 yılında kurulan Yıltem, aylık 400 bin adet üretim kapasitesine sahip ve çeşitli Avrupa pazarlarına hizmet veriyor.
