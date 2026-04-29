14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılması talebiyle açılan davada, mahkeme başkanının "eşitlik ilkesine aykırı" tespitiyle dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Emekli Albay Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada talep edilen 22 bin liralık ek ödeme, AYM’den onay alması durumunda milyonlarca emekli için emsal teşkil edecek. Eğer yüksek mahkeme "ihlal" kararı verirse, sadece memur emeklileri değil; işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için de devasa bir maaş artışının önü açılmış olacak.