Ekonomi
14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı
14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL'lik ek ödeme için süreç başladı

Memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılması talebiyle açılan davada, mahkeme başkanının "eşitlik ilkesine aykırı" tespitiyle dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Emekli Albay Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada talep edilen 22 bin liralık ek ödeme, AYM’den onay alması durumunda milyonlarca emekli için emsal teşkil edecek. Eğer yüksek mahkeme "ihlal" kararı verirse, sadece memur emeklileri değil; işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için de devasa bir maaş artışının önü açılmış olacak.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın emekli memurlara da uygulanması talebiyle açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen değerlendirme, süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi Başkanı Füsun Erkin, memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara verilmemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Erkin, konunun nihai olarak Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Davayı açan Çilesiz, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, katsayı hesabına göre emekli memurlara yaklaşık 22 bin 157 lira olarak yansıtılmasını talep ediyor.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

İstinaf mahkemesi davayı 2’ye karşı 1 oyla reddetti. Ancak mahkeme başkanı Erkin, karşı oy yazısında emekli memurlara seyyanen zam verilmemesinin hem Anayasa’ya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguladı ve dosyanın AYM’ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ret kararında somut gerekçe bulunmadığını belirterek bunun adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Gündoğan, bu nedenle AYM’ye bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara çevrildi. AYM’nin zammı Anayasa’ya aykırı bulması halinde yaklaşık 2 milyon 558 bin memur emeklisine 22 bin lira civarında ek ödeme yapılmasının önü açılacak. Ayrıca bu kararın, eşitlik ilkesi kapsamında 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Foto - 14 milyon emekliye büyük müjde! 22 bin TL’lik ek ödeme için süreç başladı

Yorumlar

Ahmet kililioglu

Memura ver Memur emeklisine verme. Sabır.
