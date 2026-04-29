Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el araç satışında yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı değiştirildi, belge için ilköğretim mezunu olmak yeterli sayılacak.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik üzerinde kritik değişikliklere gitti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” ve “Taşınmaz Ticareti” yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem araç hem de taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

Yapılan değişiklikle birlikte, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda “tadil” işlemi yapılması zorunlu hale getirildi. Ticaret unvanı veya işletme adı değişikliklerinde ise belge yenileme şartı getirildi.Başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüklerince kısa sürede sonuçlandırılması öngörüldü.

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da güncellendi. Daha önce “lise mezunu olma” şartı aranırken, yeni düzenleme ile bu şart “ilköğretim mezunu olma” seviyesine çekildi.

Yönetmelikteki, yetki belgesi alma şartları arasındaki lise mezunu olma zorunluluğu, ilkokul olarak değiştirildi.

