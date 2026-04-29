Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Bu kuruyemişlerin en büyük zararı, 'bir taneden bir şey olmaz' diyerek tabağın sonunu getirmemizden kaynaklanıyor. Özellikle kaju ve yer fıstığı gibi yağ oranı P’lerin üzerinde olan türler, vücutta yakılamadığında doğrudan yağ dokusu olarak depolanıyor. Bir kase dolusu karışık kuruyemiş yediğinizde, aslında ağır bir akşam yemeğinden daha fazla kalori almış oluyorsunuz. Vücudun ihtiyacı olan mineralleri alayım derken, kalbinizi yoran bir yağ yüklemesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaju, oksalat adı verilen bileşenleri içerir. Oksalatlar, vücutta kalsiyumla birleşerek böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir. Böbrek taşı geçmişi olan kişiler, kajunu aşırı miktarda tüketmekten kaçınmalıdır. Kaju, özellikle tuzlu ya da işlenmiş formda satıldığında yüksek sodyum içerebilir. Aşırı sodyum tüketimi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi kalp-damar hastalıklarının riskini artırabilir.