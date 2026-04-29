  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Hepimiz sağlıklı beslenmek adına cips paketlerini bir kenara bırakıp kuruyemiş tabaklarına yöneliyoruz. ama yediğimiz kuruyemişler düşündüğümüz kadar masum olmayabilir. kuruyemişler yarardan çok zarar veriyor mu?

#1
Foto - Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Kaju, kremsi dokusu ve tatlı aromasıyla hepimizin favorisi olsa da aslında kuruyemiş dünyasının en sinsi isimlerinden biri. Diğer kuruyemişlere oranla çok daha yüksek karbonhidrat ve doymuş yağ içeren kaju, kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Özellikle marketlerde satılan kavrulmuş ve tuzlanmış versiyonları, vücutta aşırı su tutulmasına ve ödem oluşmasına davetiye çıkarıyor. Eğer kaju yemeyi seviyorsanız, aslında 'fıstık' değil bir meyve sapı yediğinizi ve her tanenin kalori hanenize dev bir artı eklediğini unutmamalısınız.

#2
Foto - Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Türkiye'de en çok tüketilen ve ekonomik olduğu için tercih edilen yer fıstığı, aslında göründüğü kadar masum değil. Toprak altında yetişmesi nedeniyle nemli ortamlarda kolayca aflatoksin adı verilen bir tür küf mantarı üretebiliyor. Bu madde, uzun vadede karaciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kanserojen bir bileşen. Ayrıca yer fıstığındaki yüksek Omega-6 oranı, vücuttaki iltihaplanmayı tetikleyerek eklem ağrılarından cilt problemlerine kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Yararı asıl zararı gizliyor, göründüğü kadar masum olmadığını kanıtladı.

#3
Foto - Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Bu kuruyemişlerin en büyük zararı, 'bir taneden bir şey olmaz' diyerek tabağın sonunu getirmemizden kaynaklanıyor. Özellikle kaju ve yer fıstığı gibi yağ oranı P’lerin üzerinde olan türler, vücutta yakılamadığında doğrudan yağ dokusu olarak depolanıyor. Bir kase dolusu karışık kuruyemiş yediğinizde, aslında ağır bir akşam yemeğinden daha fazla kalori almış oluyorsunuz. Vücudun ihtiyacı olan mineralleri alayım derken, kalbinizi yoran bir yağ yüklemesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kaju, oksalat adı verilen bileşenleri içerir. Oksalatlar, vücutta kalsiyumla birleşerek böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir. Böbrek taşı geçmişi olan kişiler, kajunu aşırı miktarda tüketmekten kaçınmalıdır. Kaju, özellikle tuzlu ya da işlenmiş formda satıldığında yüksek sodyum içerebilir. Aşırı sodyum tüketimi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi kalp-damar hastalıklarının riskini artırabilir.

#4
Foto - Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

KARACİĞER RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR YARARDAN ÇOK ZARAR VERİYOR! Kuruyemiş tüketirken sağlığınızı korumak için şu kurallara dikkat etmelisiniz: Öncelikle kuruyemişleri mutlaka çiğ ve tuzsuz tercih edin; kavurma işlemi içindeki sağlıklı yağları trans yağa dönüştürebilir. Günlük porsiyonunuzu bir avuç içi (yaklaşık 30 gram) ile sınırlandırın ve çeşitliliği artırarak tek bir türün olumsuz etkilerine maruz kalmaktan kaçının. Unutmayın, en sağlıklı besin bile aşırı tüketildiğinde vücudunuz için bir zehre dönüşebilir. Özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar ve kronik karaciğer rahatsızlığı bulunanlar, bu 'yağlı devleri' tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

#5
Foto - Yarar asıl zararı gizliyor mu? Karaciğer hastaları ağzına bile sürmesin! Diyet dostu sanılıyor ama…

Kaju e işe yarar! Kajunun yararları ve faydaları Çiğ kaju; magnezyum, bakır ve sağlıklı yağlar açısından zengin, kalp sağlığını destekleyen, tokluk hissi veren ve kemik gücünü artıran besleyici bir kuruyemiştir. Günde 5-8 adet (yaklaşık bir avuç) tüketilmesi önerilen çiğ kaju, fazla tüketildiğinde yüksek kalori nedeniyle kilo alımına, alerjik reaksiyonlara ve sivilce oluşumuna neden olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23