Ekonomi
Her tahmini çıkan Özgür Erdursun, kuruşu kuruşuna rakam verdi! İşte temmuzda hesaplara yatacak en düşük emekli maaşı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her tahmini çıkan Özgür Erdursun, kuruşu kuruşuna rakam verdi! İşte temmuzda hesaplara yatacak en düşük emekli maaşı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nefesini tutarak beklediği Temmuz zammı için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan ezber bozan bir hesaplama geldi. TÜİK'in Mart ayı enflasyon verileri sonrası 3 aylık farkın yüzde 10,4'e ulaşmasıyla birlikte, Temmuz ayında toplam artışın ne olacağına dair senaryolar netleşmeye başladı. Erdursun, ek bir refah payı verilmemesi durumunda bile en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağını kuruşu kuruşuna hesaplayarak emekliyi neyin beklediğini duyurdu.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayı maaş zammı hesaplamaları gündemin merkezine yerleşti. Yılda iki kez enflasyon oranına göre güncellenen emekli aylıkları için 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Mart ayı verilerinin ardından oluşan tablo netleşmeye başlarken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşına ilişkin beklentisini paylaştı.

Emekli maaşı zammı hesaplamalarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon verileri esas alınıyor. Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 10,4 seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında netleşecek nihai artış için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Kesin oran bu üç aylık verinin eklenmesiyle ortaya çıkacak. TÜİK, Nisan 2026 enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Bu veriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

2026 yılının ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları şu şekilde kaydedildi: Ocak 2026: Yüzde 4,84 Şubat 2026: Yüzde 2,96 Mart 2026: Yüzde 1,94 3 aylık toplam: Yüzde 10,4

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz dönemine ilişkin değerlendirmesinde 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde oluşabileceğini öngördü.

Bu senaryo üzerinden yapılan hesaplamaya göre, mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı, ek bir refah payı düzenlemesi yapılmaması halinde Temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23.000 TL seviyesine çıkabilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, her yıl ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Nisan, mayıs ve haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranı kesinleşecek. Ek olarak refah payı düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı ise ekonomi yönetiminin temmuz başındaki kararına bağlı olacak.

Yorumlar

Ahmet kililioglu

Seyyanen zam verilmezse boş.
