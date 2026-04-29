Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Bursa çevre yolunun Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ücretli hale getirileceği ve geçiş ücretinin 113 TL olacağı yönündeki iddialar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan jet hızında açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde dolaşan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa trafiğinin can damarı olan yolla ilgili böyle bir planın gündemde olmadığını vurguladı. Vatandaşların tedirginliğine son veren resmi açıklama, herhangi bir kanuni düzenleme çalışması bulunmadığının altını çizdi.

Foto - Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Yetkililer, böyle bir uygulama için kanuni düzenleme gerektiğini vurgulayarak, mevcut gündemde bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.

Foto - Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Bakanlık yetkilileri, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan ve bir bölümü şehir merkezinde yer alan Bursa Çevre Yolu’nda araç geçişinin ücretli olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu tür bir uygulama için yasal düzenleme gerektiği, ancak böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı kaydedildi.

Foto - Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları 14. Bölge’de 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini öne sürerek, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Bursa Çevre Yolu’nun ücretli hale gelebileceğini iddia etmişti. Yavuzyılmaz, Gemlik Ayrımı ile İnegöl Ayrımı arasındaki geçiş ücretinin 113 TL olabileceğini dile getirmişti.

Foto - Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran "113 TL olacak" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Bakanlık yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa Çevre Yolu’nun ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir planın bulunmadığını açıkladı.

Eyüpsultan'da korkutan buluş
Gündem

Eyüpsultan'da korkutan buluş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına enflasyon farkının yanı..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

ABD çöküş sinyalleri veriyor
Dünya

ABD çöküş sinyalleri veriyor

ABD’de hükümet karşıtı şiddet olayları son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ortaya çıkan tablo yalnızca istatistiksel bir artıştan i..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!
Gündem

DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak s..
