Sürücüleri tedirgin etmişti! Ortalığı karıştıran “113 TL olacak” iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Bursa çevre yolunun Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ücretli hale getirileceği ve geçiş ücretinin 113 TL olacağı yönündeki iddialar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan jet hızında açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde dolaşan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa trafiğinin can damarı olan yolla ilgili böyle bir planın gündemde olmadığını vurguladı. Vatandaşların tedirginliğine son veren resmi açıklama, herhangi bir kanuni düzenleme çalışması bulunmadığının altını çizdi.