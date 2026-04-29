Güvendiği kiracısı hayatını kararttı: 500 bin liralık borcu ödemek için bulaşık yıkıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:



Adana’da "maaşını biz çekelim" diyen kiracılarına güvenerek banka kartını ve telefonunu veren 65 yaşındaki Şenel Karabulut, hayatının şokunu yaşadı. Adına 350 bin lira kredi çekilen yaşlı kadın, faiziyle birlikte 500 bin lirayı bulan borcu kapatabilmek için ilerlemiş yaşına rağmen lokantalarda bulaşık yıkamaya başladı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Şenel Karabulut, evinin alt katını kiraya verdiği S.D. ve eşine yardımseverlikleri nedeniyle güvendi. Okuma yazması olmayan yaşlı kadına, "Banka kuyruğunda bekleme, maaşını biz çeker getiririz" diyen kiracılar, Karabulut’un hem kartını hem de cep telefonunu ele geçirdi.

Zanlılar, yaşlı kadının telefonuna yükledikleri bankacılık uygulaması üzerinden gizlice 350 bin lira kredi çekip kendi hesaplarına aktardı. Karabulut’un durumu fark etmemesi için de her ay bankadan maaş çekiyormuş gibi yapıp, kendi ceplerinden yaşlı kadına para ödediler. Adana’da bir kişi, emekli maaşını çekmesi için kartını ve cep telefonunu veren ev sahibinin hesabından 350 bin TL kredi çekti. 3 ay boyunca yaşlı kadına dolandırıcılığın farkına varmasın diye kendi cebinden emekli maaşı ödeyen kişi, olayın ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Yaşlı kadın şahıstan şikayetçi olurken, "Altınlarımı bozdurdum, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" dedi. Olay, geçtiğimiz temmuz ayında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Şenel Karabulut (65), 2 katlı müstakil evinin 1. katını S.D. ve eşine kiraya verdi. Yaşlı kadının güvenini kazanan çift, bir süre sonra Karabulut’un emekli maaşını bankaya gidip çektiğini öğrenip, "Bankaya gidip sıra bekleme, ATM’den emekli maaşını çekelim" teklifinde bulundu. Kiracısına güvenen yaşlı kadın, banka kartını kiracısına verdi.

CEP TELEFONUNA DA ALIP KREDİ ÇEKTİ Çift, yaşlı kadının cep telefonunu da ’güncelleme yapacağız’ diyerek aldı ve iddiaya göre, bankacılık uygulamasına girip 350 bin TL kredi çekti. Çift, bu krediyi de kendi hesaplarına aktardı. 3 AY EMEKLİ MAAŞINI CEPLERİNDEN ÖDEDİLER Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, yaşlı kadın bu olayı anlamasın diye de 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın" diyerek verdi.

BANKAYA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim" diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dediğinde gerçeği öğrendi. Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti. ÇALIŞTI, BULAŞIK YIKADI, BORCUNU ÖDEDİ Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı. Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. “BU EVİ DE ELİMDEN ALACAKLARDI” Yaşadıklarını anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, "Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. ’Bankaya gidelim, maaşını çekelim’ dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da ’güncelleyelim’ diyerek alıp işlem yaptılar" dedi.

"Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler" Banka görevlisinin söyledikleriyle gerçeği öğrendiğini anlatan Karabulut, "Ayın 18’i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp ’maaşın yatmış’ diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" diye konuştu. “BANA HİÇBİR ÖDEME YAPMADILAR AMA “ÖDEDİK” DİYORLARMIŞ” Şikayetçi olduğunu belirten Şenel Karabulut, "Bankadan çıkınca onları arayıp ’paramı nasıl çekebiliyorsunuz, utanmıyor musunuz, sizi karakola şikayet edeceğim’ dedim. Eve gelip ’çıkın’ dedim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama ’ödedik’ diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Benim paramla arabalarını değiştirdiler. Paramı versinler, yoksa davamdan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı. İddiaların odağındaki S.D.’ye ise ulaşılamadı.

Eyüpsultan'da korkutan buluş
Gündem

Eyüpsultan'da korkutan buluş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına enflasyon farkının yanı..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

ABD çöküş sinyalleri veriyor
Dünya

ABD çöküş sinyalleri veriyor

ABD’de hükümet karşıtı şiddet olayları son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ortaya çıkan tablo yalnızca istatistiksel bir artıştan i..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!
Gündem

DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak s..
