Güvendiği kiracısı hayatını kararttı: 500 bin liralık borcu ödemek için bulaşık yıkıyor

BANKAYA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim" diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dediğinde gerçeği öğrendi. Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti. ÇALIŞTI, BULAŞIK YIKADI, BORCUNU ÖDEDİ Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı. Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. “BU EVİ DE ELİMDEN ALACAKLARDI” Yaşadıklarını anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, "Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. ’Bankaya gidelim, maaşını çekelim’ dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da ’güncelleyelim’ diyerek alıp işlem yaptılar" dedi.