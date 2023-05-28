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Ekonomi
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Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

2023-05-28 12:38:31
Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı ve engelli vatandaşlara destek amacıyla ödemeleri yüzde 50 oranında artırmıştır. İşte yeni rakamlar...

#1
Foto - Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı vatandaşların bağımsız hareket etmelerini sağlamak ve hareketliliklerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz seyahat desteği sunmaktadır. Son olarak 24 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu destek programında önemli değişiklikler yapılmıştır.

#2
Foto - Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Bu yeni yönetmelik, engelli ve yaşlı bireylerin seyahat imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yapılan değişiklikler, gelir desteği ödemelerinin miktarını yüzde 50 oranında artırmaktadır. Böylece, özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarının işletmecileri daha fazla destek almaktadır.

#3
Foto - Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, özel denizyolu ulaşım araçlarına verilen destek ödemeleri yüzde 50 artırılmıştır. Artışla birlikte, bu ulaşım araçları için aylık destek miktarı 2.250 TL'den 3.375 TL'ye çıkarılmıştır. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerinde ise şehir içi toplu taşıma araçlarına ödenen destek miktarı 2.992,5 TL'den 4.500 TL'ye yükseltilmiştir.

#4
Foto - Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Diğer büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi olmayan illerde de benzer şekilde destek ödemeleri artırılmıştır. Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde, her bir ulaşım aracına yapılan aylık destek ödemesi 2.250 TL'den 3.375 TL'ye çıkarılmıştır. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir araca aylık olarak 2.700 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu düzenlemelerle her bireyin ayrımcılığa maruz kalmadan toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmasını ve eşitlik temelli hizmetlerden yararlanmasını desteklemektedir. Engelli ve yaşlı vatandaşlara sağlanan ücretsiz seyahat desteği, bu güncellemelerle daha da güçlendirilmiş ve toplumun tüm bireylerinin sosyal hayata etkin bir şekilde katılımı hedeflenmektedir. Bakanlık, bu destekleri sürdürerek ve iyileştirerek, vatandaşların daha geniş hareket alanı ve mobilite imkanlarına sahip olmalarını sağlamaya devam edecektir.

#5
Foto - Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Bu değişikliklerin, engelli ve yaşlı bireylerin toplum içinde daha kolay ve rahat seyahat etmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini artırma hedefine katkı sağlaması beklenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılmalarını ve eşit, tam ve doğal bir şekilde hayata dahil olmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

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