Ve güzel haber geldi! Yüzde 50 zam yapıldı! Artık en az bu miktar ödenecek

Diğer büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi olmayan illerde de benzer şekilde destek ödemeleri artırılmıştır. Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde, her bir ulaşım aracına yapılan aylık destek ödemesi 2.250 TL'den 3.375 TL'ye çıkarılmıştır. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir araca aylık olarak 2.700 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu düzenlemelerle her bireyin ayrımcılığa maruz kalmadan toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmasını ve eşitlik temelli hizmetlerden yararlanmasını desteklemektedir. Engelli ve yaşlı vatandaşlara sağlanan ücretsiz seyahat desteği, bu güncellemelerle daha da güçlendirilmiş ve toplumun tüm bireylerinin sosyal hayata etkin bir şekilde katılımı hedeflenmektedir. Bakanlık, bu destekleri sürdürerek ve iyileştirerek, vatandaşların daha geniş hareket alanı ve mobilite imkanlarına sahip olmalarını sağlamaya devam edecektir.