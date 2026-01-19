  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ve çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor? Birkaç sebebi tatildeki o alışkanlık olabilir diyorlar
Giriş Tarihi:

Ve çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor? Birkaç sebebi tatildeki o alışkanlık olabilir diyorlar

Okulların tatile girmesi sonrası Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Nesiman Alili, ailelere yol gösterici birkaç yolu tavsiye etti.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Nesiman Alili, ara tatil dönemlerinde çocukların değişen alışkanlıklarına dair tavsiyede bulundu.

Özellikle tablet, telefon ve televizyon başında geçirilen sürelerin uzamasıyla gece uykusunun geciktiğini belirten Alili, bu durumun sabahları geç uyanma alışkanlığını tetiklediğini ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEHDİT ALTINDA Tatil sonrası okula adaptasyon sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alili, uykunun sadece dinlenme aracı olmadığını vurguladı. "Uyku, çocukların bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından biridir" diyen Dr. Alili, düzen bozulduğunda vücudun savunmasız kaldığını belirtti. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Alili, "Ara tatilde bozulan uyku düzeni, çocukların bağışıklığını zayıflatıp sık enfeksiyonlara yakalanmalarına, halsizlik ve dikkat sorunlarına yol açabilir" dedi. BÜYÜME HORMONU UYKUDA DEVREYE GİRİYOR Düzensiz uykunun faturasının ağır olabileceğine değinen Uzm. Dr. Nesiman Alili, bu durumun çocukların günlük enerjisinden fiziksel gelişimine kadar pek çok alanı olumsuz etkilediğini aktardı. Vücudun gelişim mekanizmasının uykuyla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatan Alili, şu bilgileri verdi: "Yetersiz ve düzensiz uyku; sık enfeksiyonlara yakalanma, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve hatta davranış sorunlarına yol açabilir. Çünkü büyüme hormonu ve bağışıklığı güçlendiren birçok mekanizma, en aktif şekilde uyku sırasında çalışır."

Ara tatilde uyku disiplininin tamamen elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nesiman Alili, ailelere yol gösterici niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Alili, anne ve babalara şu sözlerle seslendi: "Ara tatilde de mümkün olduğunca uyku saatlerini çok kaydırmamaya, ekranları yatmadan en az bir saat önce kapatmaya ve akşam rutinlerini korumaya özen gösterin. Akşam saatlerinde çay, kola/enerji içeceği ve çikolata gibi kafein içeren gıdalar uykuya geçişi zorlaştırır. Sık hastalanan, gündüz aşırı uykulu olan veya horlayan çocuklarda uyku kalitesi ayrıca değerlendirilmelidir. Unutmayın, düzenli uyku sadece dinlenmek değil; çocuğun sağlıklı büyümesi ve hastalıklara karşı güçlü olması demektir. Tatili bitirirken uyku düzenini yavaş yavaş normale çekmek, okula dönüşü ve bağışıklığı çok daha güçlü hale getirecektir."

