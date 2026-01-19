Ve çocuğunuz sık sık hasta mı oluyor? Birkaç sebebi tatildeki o alışkanlık olabilir diyorlar

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEHDİT ALTINDA Tatil sonrası okula adaptasyon sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alili, uykunun sadece dinlenme aracı olmadığını vurguladı. "Uyku, çocukların bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından biridir" diyen Dr. Alili, düzen bozulduğunda vücudun savunmasız kaldığını belirtti. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Alili, "Ara tatilde bozulan uyku düzeni, çocukların bağışıklığını zayıflatıp sık enfeksiyonlara yakalanmalarına, halsizlik ve dikkat sorunlarına yol açabilir" dedi. BÜYÜME HORMONU UYKUDA DEVREYE GİRİYOR Düzensiz uykunun faturasının ağır olabileceğine değinen Uzm. Dr. Nesiman Alili, bu durumun çocukların günlük enerjisinden fiziksel gelişimine kadar pek çok alanı olumsuz etkilediğini aktardı. Vücudun gelişim mekanizmasının uykuyla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatan Alili, şu bilgileri verdi: "Yetersiz ve düzensiz uyku; sık enfeksiyonlara yakalanma, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve hatta davranış sorunlarına yol açabilir. Çünkü büyüme hormonu ve bağışıklığı güçlendiren birçok mekanizma, en aktif şekilde uyku sırasında çalışır."