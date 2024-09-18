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Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

2024-09-18 17:18:21
Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret etti.

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#1
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan fotoğraf çektirdi.

#2
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun bir ilgi gösterdi.

#3
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -

#4
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -

#5
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -

#6
Foto - Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -

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