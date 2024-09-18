2024-09-18 17:18:21 Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret etti.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun bir ilgi gösterdi.
- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -
- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -
- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -
- Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -
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