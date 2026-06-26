Ateşkes sonrası bölge hareketlendi! Van'a iranlı turist akını

'VAN'I ÇOK SEVİYORUZ' İran'daki güven ortamının devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda kente ziyaretçi sayısının arması bekleniyor. Van'a gelen İranlı turistler, kentte düzenlenen festival ve etkinliklere de katılarak tatillerini geçiriyor. İranlı Sohrap Yezdi, savaş döneminde zor günler yaşadıklarını belirterek, "Savaş vardı, şimdi ortam sakinleşti. Biz de tatil için Van'a geldik. İranlılar artık yeniden gelecek. Van, İran'a yakın olduğu için bizim için çok uygun bir şehir" dedi. Mehdiye Bagheri ise "Van'ı çok seviyoruz. Umarım her yıl gelebiliriz. İran'dan her yıl çok sayıda kişi Van'a geliyor. Van hem yakın hem de uygun bir destinasyon. Van'ı özledik. Okullar da tatil oldu. Bundan sonra daha fazla İranlının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.