Ateşkes sonrası bölge hareketlendi! Van'a iranlı turist akını

İran ile ABD arasında ateşkes ilan edilmesi, ardından müzakerelerin sürmesi, diplomatik temasların yeniden hız kazanması, bölgede normalleşme beklentisini arttırdı. Bu gelişmeler de Van turizmine olumlu yansıdı. Son aylarda bölgede yaşanan belirsizlik nedeniyle seyahatlerini erteleyen İranlı turistler yeniden Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van'a gelmeye başladı. Kentte otellerde doluluk oranları artarken, alışveriş merkezleri, çarşılar ve restoranlarda İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. Esnaf ise savaş ve belirsizlik döneminde yaşanan durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını belirterek, yaz sezonu için umutlu olduklarını belirtti.