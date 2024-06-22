2024-06-22 12:13:15 Vatan sevdası bu olsa gerek! Kadın korucu 6 yıldır eli tetikte bekliyor
Azerbaycan asıllı güvenlik korucusu Sevinç Gök, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 6 yıldır eli tetikte görev yapıyor. Sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye vatandaşı Azerbaycanlı Sevinç Gök, cesareti ve vatan sevdasıyla görenlerin göğsünü kabartıyor. Jandarma personeli Uzman Çavuş Salih Gök ile dünyaevine giren Sevinç Gök, güvenlik korucusu olarak görev yaparak, eşiyle birlikte gece gündüz demeden halkın huzuru için operasyonlara katılıyor.