Varank’tan Özgür Özel’e büyük şamar! ‘Böyle bir müptezelden…’
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP’yi bölüp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’den kahraman çıkarmaya çalışanlara tokat gibi bir cevap verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP’yi bölüp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’den kahraman çıkarmaya çalışanlara tokat gibi bir cevap verdi.
Varank, muhalefet kanadının Özgür Özel üzerinden bir kahramanlık hikayesi kurmaya çalıştığını belirterek bu çabaları sert bir dille eleştirdi.
Özel’in kamuoyu önünde sergilediği "halkçı" imajın tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayan AK Partili vekil, Özel'in perde arkasındaki lüks düşkünlüğünü gözler önüne serdi.
Özgür Özel'in kendisine 10 milyon lira değerinde ultra lüks bir VIP araç dizayn ettirdiğini hatırlatan Varank, bu harcamanın faturasının ise CHP'li Uşak Belediyesi'ne kesildiğini anımsattı.
Milletin parasının bu lüks harcamalara peşkeş çekilmesine isyan eden Varank, paylaşımında Özel için "müptezel" ifadesini kullandı.
Halkın kaynaklarını şahsi konforu için harcayan bir zihniyetin asla halkın yanında olamayacağını belirten Varank, “Halkçı pozları verip parasını belediyeye ödettirenden genel başkan olmaz” dedi.
Paylaşımın sonunda Özgür Özel'i sert bir nitelendirmeyle eleştiren Varank, böyle bir profilden ancak "hanutçu" olabileceğini ifade etti.
Varank’ın paylaşımı şöyle: “Özgür Özel gibi bir müptezelden sözümona kahraman çıkarmaya çalışanlar için söyleyeyim: Halkçı pozları verip kendisine 10 milyon liraya vip araç dizayn ettiren, parasını da Uşak Belediyesi'ne ödettirenden genel başkan değil ancak hanutçu olur!”
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