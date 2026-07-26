Varank’tan Özgür Özel’e büyük şamar! ‘Böyle bir müptezelden…’

Varank’ın paylaşımı şöyle: “Özgür Özel gibi bir müptezelden sözümona kahraman çıkarmaya çalışanlar için söyleyeyim: Halkçı pozları verip kendisine 10 milyon liraya vip araç dizayn ettiren, parasını da Uşak Belediyesi'ne ödettirenden genel başkan değil ancak hanutçu olur!”