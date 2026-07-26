Çin'in dünyadaki tekeline son verecek milli hamle: Türkiye 'siyah toz'da ilk 5'e giriyor

PEKİN VE WASHİNGTON HATTINDA DEZENFORMASYON İDDİALARI Sahanın büyüklüğü küresel basında yer bulurken, Türkiye’nin bu kaynağı ABD’ye devredeceği yönündeki iddialar resmi makamlarca kesin bir dille yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sahadaki çalışmaların tamamen milli imkanlar ve milli egemenlik çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Türkiye, işleme teknolojisi ve madencilik alanındaki altyapısını geliştirmek adına Çin ile "Maden Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalayarak stratejik adımlar atmayı sürdürüyor. Ankara, tedarik zincirindeki bu rekabetin odağında yer alan "siyah tozu" bir dış bağımlılık unsuru değil, tam aksine Türkiye'yi bölgesel üretim ve teknoloji alanında kilit bir aktör haline getirecek stratejik bir kaldıraç olarak değerlendiriyor.