Çin'in dünyadaki tekeline son verecek milli hamle: Türkiye 'siyah toz'da ilk 5'e giriyor
Geleceğin teknolojilerini ve küresel güç dengelerini belirleyen Nadir Toprak Elementleri (NTE) alanında Türkiye, Eskişehir Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezerviyle stratejik oyuna dahil oluyor. "Siyah toz" olarak adlandırılan ve elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar kritik rol oynayan bu stratejik kaynağı işleyecek dev tesisle Türkiye, Çin'in küresel tekelini kırarak dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmaya hazırlanıyor.