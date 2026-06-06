Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Metroda bekleyen yolculardan biri, "Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım Mecidiyeköy istasyonu da kapalı sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum