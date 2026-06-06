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Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi
IHA Giriş Tarihi:

Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Koltuk kavgalarının yaşandığı, yolsuzluk ve rüşvet gibi kepazeliklerle gündemi meşgul eden CHP, mega kent İstanbul'a adeta bir kabus gibi çöktü.

#1
Foto - Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Olay, saat 13.15 sıralarında M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı.

#2
Foto - Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Arıza nedeniyle yolcular yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.

#3
Foto - Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU - Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi. Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi. Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

#4
Foto - Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

#5
Foto - Var olanları zor yürütenler yenilerini nasıl yapsın! CHP’nin yönettiği İstanbul'da metro çilesi

Metroda bekleyen yolculardan biri, "Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım Mecidiyeköy istasyonu da kapalı sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum

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