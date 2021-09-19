Van Gölü alarm veriyor

Son 40 yıldır her 10 yıl, bir önceki 10 yıldan daha sıcak. Yani her yıl gittikçe daha sıcak oluyor. Isınma artmaya devam edecek ve bu da beraberinde su sorununu getirecek. Van Gölü'nde suyun sığ olduğu yerlerde çekilme çok daha dramatik, çok daha korkunç boyutlarda.