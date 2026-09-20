  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz Arap sabununun bir desteği daha ortaya çıktı: Yardımcı taktiği hazır edip sürün fazla vakit geçirmeyin! 10 dakikada son ver ABD Venezuela'dan sonra oraya da çöktü: Avrupa ülkesi daha fazla direnemedi Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi Irak Türkiye'ye desteğini ilan etti: Biz hazırız Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü Afrika kıtası 'iki'ye ayrılıyor biliyor muyuz? Büyüklüğünde alan hesapları yapıldı: Hareketliliği tespit edildi F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Sağlıklı Çocuk Festivali’nin ikinci durağı Malatya olurken, Vali Seddar Yavuz artan obezite sorununa dikkat çekerek Sağlık Bakanlığının çalışmasını önemli bulduğunu söyledi.

#1
Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda sağlık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali, Malatya’da gerçekleştirildi.

#2
Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

100. Yıl Kent Parkı’nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türkiye’nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerle mümkün olacağını ifade eden Yavuz, “Artan obezite sağlık sorunuyla Türkiye’de artık yüzleşiyor. O nedenle Sağlık Bakanlığının bu çalışmasını çok değerli ve kıymetli buluyorum” dedi. Çocukların Sağlık Okuryazarlığı Güçlendirilecek Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel ise festivalin temel amacının sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çocuklar için anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.

#3
Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Çocukluk döneminde kazanılan doğru davranışların geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Demirel, şunları söyledi: “Acil bir durumda çocuğun ‘112’yi aramalıyım’ demesi, dişlerini fırçalamayı günlük rutin haline getirmesi, aile hekimini tanıması ve kendisini iyi hissetmediğinde bunu ailesiyle paylaşabilmesi oldukça önemli. Bunlar sağlıklı yaşam için küçük ancak çok değerli adımlar. Doğru bilgiyi bilmek önemli, asıl önemli olan ise bu bilgiyi hayata geçirebilmektir. Festivalle çocuklarımızın sağlık okuryazarlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Sağlıklı Yaşam Uygulamalarla Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlıklı Yaşam Uygulamalarla Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

#4
Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor
Gündem

O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor

Fatih Sultan Mehmed’in emaneti İstanbul’un en mübarek tepelerinden birine asılan, ecdat mirasını Fransa’ya kaçırarak, kendisine koleksiyon y..
Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0
Spor

Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0

Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray karşısında fark attı. Mohammed Salah'ın hat..
İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat
Gündem

İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat

İstanbul’da düzenlenen etkinlik nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’ndaki bazı yollar saat 06.00 itibarıyla araç trafiğin..
Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil, naş naş Sözcü
Gündem

Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil, naş naş Sözcü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Harp Okulu mezuniyet törenleri üzerinden TSK’da bazı marşların yasaklandığı yön..
MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da
Gündem

MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da

Türkiye, denizlerdeki hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini geniş kapsamlı bir tatbikatla sahaya taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23