Irak Türkiye'ye desteğini ilan etti: Biz hazırız

IKBY'de yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Talabani, şunları kaydetti: "Hükümetin kurulması süreci durmadı ve devam ediyor. Irak'ın güçlü olması Irak Kürdistan Bölgesi'nin zayıf olması anlamına gelmiyor. Çünkü biz de Irak'ın bir parçasıyız ve Irak'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Erbil ile Bağdat arasında tüm konularda müzakereler devam ediyor. Biz iyimseriz."