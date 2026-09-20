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F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

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F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki meşru hamleleri komşuda rahatsızlığa yol açarken dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde, "Türk İHA'ları ve F-16'ları aynı anda ortaya çıkıyor" denildi.

#1
Foto - F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

Star'da yer alan habere göre, Türkiye'nin İHA gücünü savaş uçaklarıyla daha fazla birleştirdiğini belirten Yunan basını, Ege'de oluşan karmaşık operasyonel gerçekliğin Yunan Hava Kuvvetleri için riskler barındırdığını yazdı.

#2
Foto - F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

Savaş uçağı ve İHA'lı bu kombinasyonu Türkiye'nin geliştirdiği yeni bir taktik olarak değerlendiren Yunan basını, Yunan Hava Kuvvetlerinin her zamankinden daha fazla teyakkuzda olması gerektiğini belirtti.

#3
Foto - F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

"Son veriler Türk İHA'larının artık yalnız kullanılmadığını gösteriyor" diyen Yunan basını, "İHA'lar F-16 savaş uçaklarıyla birlikte ortaya çıkıyor ve bu da Yunan radarlarının, hava savunma sisteminin ve her şeyden önce teyakkuzdaki savaş uçaklarının yönetmesi gereken karmaşık bir tablo oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

Aynı gökyüzünde tamamen farklı iki hedefin oluştuğunu belirten Yunan basını, "Yunan pilotlar için zorluk derecesini önemli ölçüde artıran unsur, İHA ve F-16'nın tamamen farklı iki uçak kategorisi olmasıdır. Çünkü hız, performans, tırmanma ve iniş hızı, manevra kabiliyeti, rota ve genel olarak hava sahasında hareket etme biçimleri açısından büyük farklılıklar gösterirler. Dolayısıyla, keşif ve önleme görevi için havalanan bir savaş uçağı, aynı görev kapsamında hem yavaş bir İHA'ya karşı koymak hem de daha geniş alanda çok daha hızlı Türk savaş uçaklarının varlığını izlemek durumunda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

İHA'ların ve savaş uçaklarının aynı geniş alanda bulunmasının mürettebatın iş yükünü arttırdığı, karar verme sürecini olumsuz etkilediğine vurgu yapılan haberde, "Yunan pilot yalnızca önündeki insansız hava aracına odaklanamaz. Genel taktiksel tabloya tam olarak hakim olmalı, diğer Türk uçaklarının nerede olduğunu bilmeli ve bir Türk savaş uçağı yaklaşırsa veya angajman girişiminde bulunursa tepki vermeye hazır olmalıdır. Bu durum, en önemli operasyonel zorluklardan birini oluşturmaktadır" denildi. İnsansız hava araçlarıyla Türkiye'nin önemli bir avantaj sağladığını da kaydeden Yunan basını, F-16-İHA taktiğiyle Ege'de farklı bir aşamaya girildiğinden bahsetti.

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