F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi

Aynı gökyüzünde tamamen farklı iki hedefin oluştuğunu belirten Yunan basını, "Yunan pilotlar için zorluk derecesini önemli ölçüde artıran unsur, İHA ve F-16'nın tamamen farklı iki uçak kategorisi olmasıdır. Çünkü hız, performans, tırmanma ve iniş hızı, manevra kabiliyeti, rota ve genel olarak hava sahasında hareket etme biçimleri açısından büyük farklılıklar gösterirler. Dolayısıyla, keşif ve önleme görevi için havalanan bir savaş uçağı, aynı görev kapsamında hem yavaş bir İHA'ya karşı koymak hem de daha geniş alanda çok daha hızlı Türk savaş uçaklarının varlığını izlemek durumunda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.