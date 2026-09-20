Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz
İran savaşının bahane ederek kritik noktaya uçaklar konuşlandıran Yunanistan'ı bu hamlesi tepki toplamaya başladı. İşte detaylar...
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İran savaşının bahane ederek kritik noktaya uçaklar konuşlandıran Yunanistan'ı bu hamlesi tepki toplamaya başladı. İşte detaylar...
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Andreas Papandreou Askeri Üssü’nde konuşlu Yunan savaş uçaklarının varlığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Rum muhalefeti, uçakların bölgede bulunmasının barışa katkı sağlamadığını belirterek, hem turistlerin hem de halkın uçuşlardan ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Konu Meclis’te gündeme geldi. AKEL, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a Yunan savaş uçaklarının günlük uçuşlarının vatandaşları ve turistleri rahatsız ettiğini bildirdi.
Partinin açıklamasında, bu durumun halk arasında endişeye yol açtığı belirtilerek “Rum ordusunun uçuş programlarını önceden duyurması, böylece kamuoyunun savaş uçağı faaliyetlerini önceden bilmesi” önerildi.
Meclis toplantısında bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodorou’nun AKEL’in tutumundan rahatsız olduğu kaydedildi. Theodorou’nun AKEL milletvekilleri için “Yunanistan düşmanı bunlar” dediği öne sürüldü.
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