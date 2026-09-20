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Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

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Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

İran savaşının bahane ederek kritik noktaya uçaklar konuşlandıran Yunanistan'ı bu hamlesi tepki toplamaya başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Andreas Papandreou Askeri Üssü’nde konuşlu Yunan savaş uçaklarının varlığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

Rum muhalefeti, uçakların bölgede bulunmasının barışa katkı sağlamadığını belirterek, hem turistlerin hem de halkın uçuşlardan ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

#3
Foto - Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

Konu Meclis’te gündeme geldi. AKEL, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a Yunan savaş uçaklarının günlük uçuşlarının vatandaşları ve turistleri rahatsız ettiğini bildirdi.

#4
Foto - Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

Partinin açıklamasında, bu durumun halk arasında endişeye yol açtığı belirtilerek “Rum ordusunun uçuş programlarını önceden duyurması, böylece kamuoyunun savaş uçağı faaliyetlerini önceden bilmesi” önerildi.

#5
Foto - Yunanistan'a en büyük dostundan büyük darbe: Savaş uçaklarını burada istemiyoruz

Meclis toplantısında bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodorou’nun AKEL’in tutumundan rahatsız olduğu kaydedildi. Theodorou’nun AKEL milletvekilleri için “Yunanistan düşmanı bunlar” dediği öne sürüldü.

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