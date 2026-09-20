'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda, şüphelilere yöneltilen suçlamalar da yer aldı. Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi. Avukat Buket Tekışık ile Avukat Tuğçe Keskin için örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları sevk maddeleri arasında yer aldı. Vedat Mutlu, örgüt kurma ve rüşvet vermekle; Merve Koçyiğit ise örgüt üyeliği ve rüşvet vermekle suçlandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.