  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali uyardı 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi Irak Türkiye'ye desteğini ilan etti: Biz hazırız Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü Afrika kıtası 'iki'ye ayrılıyor biliyor muyuz? Büyüklüğünde alan hesapları yapıldı: Hareketliliği tespit edildi F-16'lar ve İHA'lar orada ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni taktiği ülkeyi alarma geçirdi Yatırım devinden dudak uçuklatan Altın tahmini: Fiyatına bakmayın alabildiğiniz kadar alın! Murat Ülker'den dikkat çeken sözler: Hemşehrilerimize borçlu muyuz?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi.

#1
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları mercek altına alındı.

#2
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Soruşturma kapsamında, Musa Şit isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

#3
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#4
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda, şüphelilere yöneltilen suçlamalar da yer aldı. Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi. Avukat Buket Tekışık ile Avukat Tuğçe Keskin için örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları sevk maddeleri arasında yer aldı. Vedat Mutlu, örgüt kurma ve rüşvet vermekle; Merve Koçyiğit ise örgüt üyeliği ve rüşvet vermekle suçlandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#5
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Tutuklanan isimler arasında yer alan Avukat Buket Tekışık, daha önce savcı odasında çektiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

#6
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Tekışık'ın paylaşımlarından birinde kullandığı "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadeleri de o dönem sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

#7
Foto - 'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi

Tekışık, fotoğraflar için, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor." açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!
Gündem

Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Eskişehir’den Alanya’ya giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünde muavin, kadın yolcuyu önce sözlü olarak rahatsız etti. Ardından karşı koltu..
Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0
Spor

Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0

Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray karşısında fark attı. Mohammed Salah'ın hat..
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. İki ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltın..
Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu
Gündem

Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026..
MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da
Gündem

MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da

Türkiye, denizlerdeki hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini geniş kapsamlı bir tatbikatla sahaya taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyuru..
Bakan Yumaklı: Milletin değerlerinden rahatsız olanların nasıl bir Türkiye istediğini çok iyi biliyoruz!
Gündem

Bakan Yumaklı: Milletin değerlerinden rahatsız olanların nasıl bir Türkiye istediğini çok iyi biliyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti hareketi ile 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Sağlıktan u..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23