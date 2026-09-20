'Asla kaybetmem' diyen ve savcı odasında skandal fotoğraflar çektiren avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Buket Tekışık hakkında karar verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, Musa Şit isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütünün, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştığı iddia edildi.
Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında iki avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporda, şüphelilere yöneltilen suçlamalar da yer aldı. Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme suçlamaları yöneltildi. Avukat Buket Tekışık ile Avukat Tuğçe Keskin için örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları sevk maddeleri arasında yer aldı. Vedat Mutlu, örgüt kurma ve rüşvet vermekle; Merve Koçyiğit ise örgüt üyeliği ve rüşvet vermekle suçlandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan isimler arasında yer alan Avukat Buket Tekışık, daha önce savcı odasında çektiği fotoğrafla gündeme gelmişti.
Tekışık'ın paylaşımlarından birinde kullandığı "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadeleri de o dönem sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Tekışık, fotoğraflar için, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor." açıklamasını yapmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23