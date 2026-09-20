Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü
Hürmüz Boğazı üzerinde sıcak saatler yaşanıyor. Bölgede uçan İsrail'e ait Orbiter tipi keşif insansız hava aracı (İHA) vurularak düşürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı üzerinde sıcak saatler yaşanıyor. Bölgede uçan İsrail'e ait Orbiter tipi keşif insansız hava aracı (İHA) vurularak düşürüldü.
İran Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.
Açıklamada, düşürülen İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.
Söz konusu İHA’nın keşif amacıyla kullanılan İsrail merkezli savunma şirketi Aeronautics yapımı “Orbiter” tipi hava aracı olduğu kaydedildi.
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