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Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü

Hürmüz Boğazı üzerinde sıcak saatler yaşanıyor. Bölgede uçan İsrail'e ait Orbiter tipi keşif insansız hava aracı (İHA) vurularak düşürüldü.

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Foto - Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü

İran Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

#2
Foto - Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü

Açıklamada, düşürülen İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

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Foto - Son dakika: İsrail İHA'sı düşürüldü

Söz konusu İHA’nın keşif amacıyla kullanılan İsrail merkezli savunma şirketi Aeronautics yapımı “Orbiter” tipi hava aracı olduğu kaydedildi.

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