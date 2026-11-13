  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor Türkiye ile nükleer anlaşma yapan ülkenin başkenti vuruldu! İHA'lar peş peşe havalandı Helikopter kazasında yüreğimiz yanmıştı! Şehitlerimizin memleketleri belli oldu Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tam 2,7 milyon müşterisi olan banka apar topar satışa çıkarıldı Galatasaray, yıldız ismini gönderiyor! Dört talibi birden var: Paraya para demeyecekler Her şeyden kaçtılar, “AVCI”dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Israrla kullanmaması olay olmuştu! Haluk Bilginer’e eski eşi Zuhal Olcay’dan manidar “Türk” göndermesi Hürmüz Boğazı’nda tanker katliamına Türk kalkanı! ASELSAN sivil gemileri böyle koruyacak Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Mustafa Ceceli konserinde sahneye çıkarak etkinliğin bitirilmesini talep etti.

1
#1
Foto - Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'dan gelen acı haber nedeniyle yarıda kesildi.

#2
Foto - Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program sırasında sahneye çıkan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bilgisini aldıklarını açıklayarak etkinliğin bitirilmesini talep etti.

#3
Foto - Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Acı haberi salondaki vatandaşlarla paylaşan Vali Taşolar, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken programın iptal edilmesi konusunda katılımcılardan anlayış beklediğini belirtti.

#4
Foto - Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Vatandaşlara seslenen Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım. Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

#5
Foto - Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım

Konserin sonlandırılmasının ardından sahneden ayrılan şarkıcı Mustafa Ceceli ise izleyicilere şu sözlerle veda etti: "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis Sevdalısı

şehit haberi gelirken golf oynayan, yangın haberi varken sarıyer'de alkol tüketen yöneticilerden, şehit haberi geldiği gibi dünyayı durduran Valilere. Allah'a Hamdolsun, Reis var olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tar..
Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti
Gündem

Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret e..
6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
Gündem

6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ceza..
Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!
Gündem

Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!

Malatya’nın Samanköy civarında meydana gelen feci helikopter kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyu..
Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı...
Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Alexander Darchiev, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23