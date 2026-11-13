Vali Mustafa Ceceli'nin sahnesine çıktı: Konseri sonlandıralım
Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Mustafa Ceceli konserinde sahneye çıkarak etkinliğin bitirilmesini talep etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Mustafa Ceceli konserinde sahneye çıkarak etkinliğin bitirilmesini talep etti.
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'dan gelen acı haber nedeniyle yarıda kesildi.
Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program sırasında sahneye çıkan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bilgisini aldıklarını açıklayarak etkinliğin bitirilmesini talep etti.
Acı haberi salondaki vatandaşlarla paylaşan Vali Taşolar, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken programın iptal edilmesi konusunda katılımcılardan anlayış beklediğini belirtti.
Vatandaşlara seslenen Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım. Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Konserin sonlandırılmasının ardından sahneden ayrılan şarkıcı Mustafa Ceceli ise izleyicilere şu sözlerle veda etti: "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu salondaki değerli misafirlerimiz, sizlerle tekrar buluşmanın sözünü vererek aranızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun."
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