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Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

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Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy'de bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, 950 milyon dolarlık serveti ve milyonlarca avroluk lüks otomobil koleksiyonuyla tanınan Başaran'ın ev hapsini geçireceği iddia edilen adres dikkat çekti.

#1
Foto - Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy semtinde bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, Başaran'ın serveti ve lüks yaşamı da tartışmaların odağına yerleşti.

#2
Foto - Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başaran'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

#3
Foto - Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

Başaran'ın bu tedbiri İstanbul'un Yeniköy semtindeki kendisine ait olduğu belirtilen Gazioğlu Yalısı'nda uygulayacağı ileri sürüldü. Boğaz kıyısındaki yalı iddiası, patlamada yaşamını yitiren 19 işçinin ailelerinin yaşadığı acıyla birlikte dikkat çekti. Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı, ağır yaralılardan birinin de yaşamını yitirmesiyle 19'a yükseldi. Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

#4
Foto - Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

Facianın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. HABAŞ Grubu ve Anadolubank'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti de yeniden dikkat çekti. Forbes Türkiye'nin en zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada gösterilen Başaran'ın lüks yaşamı ve otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu. Başaran'ın 80 araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun toplam değerinin 30 milyon avroyu aştığı aktarıldı. Koleksiyonda Ferrari LaFerrari, Ferrari 288 GTO ve Ferrari FXX gibi nadir otomobillerin bulunduğu belirtildi.

#5
Foto - Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonunun yanı sıra fabrikada işçilere sunulduğu belirtilen kahvaltının fotoğrafı da dikkat çekti. Sözcü'nün haberine göre işçilere verilen kahvaltıda bir paket ekmek, 11 zeytin ve küçük bir parça peynir bulunuyordu. Fotoğrafın hangi tarihte ve hangi koşullarda çekildiği ise bağımsız olarak doğrulanamadı.

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