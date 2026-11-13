Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy'de bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, 950 milyon dolarlık serveti ve milyonlarca avroluk lüks otomobil koleksiyonuyla tanınan Başaran'ın ev hapsini geçireceği iddia edilen adres dikkat çekti.