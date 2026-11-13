Tüm Türkiye’yi küplere bindiren iddia! Ölen 19 işçinin ailesi yas tutarken o fabrikanın patronu cezasını bakın nerede çekecekmiş?

Facianın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. HABAŞ Grubu ve Anadolubank'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti de yeniden dikkat çekti. Forbes Türkiye'nin en zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada gösterilen Başaran'ın lüks yaşamı ve otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu. Başaran'ın 80 araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun toplam değerinin 30 milyon avroyu aştığı aktarıldı. Koleksiyonda Ferrari LaFerrari, Ferrari 288 GTO ve Ferrari FXX gibi nadir otomobillerin bulunduğu belirtildi.