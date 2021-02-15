2021-02-15 16:27:58 Uzungöl'ün çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Trabzon'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi tamamen açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak” dedi.