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Hayat-Aktüel
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Uzungöl'ün çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

2021-02-15 16:27:58
Uzungöl'ün çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi tamamen açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak” dedi.

#1
Foto - Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da gündeme getirdi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da gündeme getirdi.

#2
Foto - Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, zamanla artan artan imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, zamanla artan artan imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

#3
Foto - Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Ancak imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Ancak imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

#4
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce Uzungöl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce Uzungöl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak.

#5
Foto - Altyapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak. 2022’de tamamlanması planlanan proje ile çevresi tamamen açılacak Uzungöl, yemyeşil olacak.

Altyapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak. 2022’de tamamlanması planlanan proje ile çevresi tamamen açılacak Uzungöl, yemyeşil olacak.

#6
Foto - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl’ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yaptık. Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon Projesi’nin 1’inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi. Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl’ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzenleme yaptık. Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon Projesi’nin 1’inci etap çalışmaları kapsamında, gölün çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi. Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların rahatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri çok güzel bir alan oluşturduk” dedi.

#7
Foto - Uzungöl 2’nci etap proje çalışmalarının da sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Uzungöl’ün 2’nci etap çalışmalarında çok güzel dokunuşlar olacak. Projeye son şeklini verdikten sonra etap etap ihalesine çıkarak projemizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşımımız gölün etrafını bütünüyle açmak olacak. Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak. Çok daha yeşil, ulaşım ve park meselesi çözülmüş, altyapısı, üstyapısı, yolları, kaldırımları, peyzajı ve içerisinde Büyükşehir’in de bizzat bulunduğu bir Uzungöl olacak. Bu seneden itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve güvenlik birimlerimizle 7 gün 24 saat bölgede var olacağız” diye konuştu.

Uzungöl 2’nci etap proje çalışmalarının da sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Uzungöl’ün 2’nci etap çalışmalarında çok güzel dokunuşlar olacak. Projeye son şeklini verdikten sonra etap etap ihalesine çıkarak projemizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşımımız gölün etrafını bütünüyle açmak olacak. Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak. Çok daha yeşil, ulaşım ve park meselesi çözülmüş, altyapısı, üstyapısı, yolları, kaldırımları, peyzajı ve içerisinde Büyükşehir’in de bizzat bulunduğu bir Uzungöl olacak. Bu seneden itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve güvenlik birimlerimizle 7 gün 24 saat bölgede var olacağız” diye konuştu.

#8
Foto - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı sunmak amacıyla kurulacak teleferik projesinde tamamlandığını açıklayan Başkan Zorluoğlu, “İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı. Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı sunmak amacıyla kurulacak teleferik projesinde tamamlandığını açıklayan Başkan Zorluoğlu, “İki duraklı olacak şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı. Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Sümela'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor. İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Birinci durağında bambaşka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. Tekrar teleferiğe binip oradan ikinci ayak dediğimiz Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktada sizi indiriyor ve oradan Sümela'ya gidiliyor" ifadelerini kullandı.

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