Uzmanlardan uyarı geldi! Kışın balık tüketmek bakın neye iyi geliyor

Diyetisyen Eda Ünal, kış mevsimlerinde çorbanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirterek, “Kış aylarında olduğumuz bu dönemde özellikle kendimizde ve çevremizde iştah açıklığı görüyoruz, yaz mevsimine göre daha fazla yemek yeme eğilimimiz oluyor. Bu durumun en büyük nedeni vücudumuzun ısı kaybını önlemesi amacıyla yapılan bir koruma şeklidir. Vücudumuz ısı kaybını önlemek için daha fazla enerji harcıyor ve bu enerji kaybını yerine koymak için daha fazla yemek yeme isteği oluşuyor. Özellikle kış aylarında çok fazla iştah açıklığı görüldüğü için birçok kişide kilo artışı oluyor ve bu durum bizi korkutuyor. Yüksek kilo alımları çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor. Tansiyon, şeker, yüksek kan kolesterol seviyesi, kalp rahatsızlığı gibi birçok hastalığa sebep olduğu için aslında biz beslenmemize dikkat etmeliyiz.