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Ekonomi
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Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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#1
Foto - Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Holding, temmuz-eylül döneminde konsolide bazda 1 trilyon 30,8 milyar TL gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 büyüme kaydetti. Grubun ana ortaklık net kârı ise yıllık bazda yaklaşık 3,5 kat artarak 34,9 milyar TL'ye ulaştı.

#2
Foto - Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini gerçekleştiren Koç Holding'in, 2026 yılının ilk dokuz ayındaki kombine gelirleri 4,5 trilyon TL olarak gerçekleşti. Böylece gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı. Söz konusu gelirlerin yüzde 70'i yurt içi, yüzde 30'u ise yurt dışı satışlardan elde edildi. Gelirlerin yaklaşık yüzde 51'inin döviz cinsinden olması da grubun uluslararası gelir yapısını ortaya koydu.

#3
Foto - Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Holdingin faaliyet alanları bazında gelir dağılımında enerji sektörü ilk sıradaki yerini korudu. Özellikle Tüpraş'ın yükselen rafineri marjları, segmentin finansal performansını destekledi. Enerji iş kolunun ilk dokuz aylık kombine gelirleri, yıllık bazda yüzde 38 artarak 1,8 trilyon TL'ye çıktı. Tüpraş'ın net rafineri marjı da üçüncü çeyrekte varil başına 36,3 dolara yükseldi. Bu rakam, önceki çeyrekte kaydedilen 21,4 dolarlık seviyenin oldukça üzerinde gerçekleşti.

#4
Foto - Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Kombine gelirlerde yüzde 27 paya sahip otomotiv segmenti ise ilk dokuz ayda 1,2 trilyon TL gelir sağladı. Ancak Türkiye pazarındaki daralma ve başlıca ihracat pazarlarında talebin zayıflaması nedeniyle segment gelirleri yıllık bazda yüzde 3 geriledi. Dayanıklı tüketim sektöründe, özellikle yurt dışı pazarlardaki talep düşüşü ve fiyatlama baskıları etkisini gösterdi. Arçelik'in de faaliyet gösterdiği segmentin kombine gelirlere katkısı yüzde 16 azalarak 476,5 milyar TL'ye indi. Finans segmentinin ilk dokuz aylık geliri yıllık yüzde 3 düşüşle 813 milyar TL olurken, Yapı Kredi'nin maddi özkaynak kârlılığı yüzde 20,6 seviyesinde gerçekleşti. Diğer iştiraklerin gelir katkısı ise yüzde 1 gerileyerek 194,9 milyar TL oldu.

#5
Foto - Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Koç Holding, eylül sonu itibarıyla solo bazda 963 milyon dolar net nakit pozisyonu açıkladı. Holdingin brüt nakit varlığı yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, finans segmenti hariç kombine net finansal borcun FAVÖK'e oranı 0,9x olarak kaydedildi. Grubun yatırım faaliyetleri de yılın ilk dokuz ayında devam etti. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam kombine yatırım tutarı 2,7 milyar dolar oldu. Koç Holding'in üçüncü çeyrekteki ana ortaklık net kârı 34,9 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki çeyrekte 19,7 milyar TL olan net kâr, çeyreklik bazda yüzde 77 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemindeki 9,9 milyar TL'lik kârla karşılaştırıldığında ise yaklaşık 3,5 katlık yükseliş gerçekleşti. Kârlılıktaki artışta enerji segmentinin güçlü operasyonel sonuçları belirleyici oldu. Holdingin konsolide esas faaliyet kârı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 144 artarak 97,9 milyar TL'ye çıktı.

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Yorumlar

Ali

Fon gibi vergi kaçıranlar da yargılanmalı bu ülkede, hakkıyla veren var mı vergisini? Bir çok alışverişte Fiş, fatura kesilmiyor maalesef. Devlete zarar bu.

Esas hükumete bak

Esas hükümet, millete parmak sallaya sallaya orda oturuyor. Sandık yakın. Allah büyük.
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