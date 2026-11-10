Koç Holding bildiğiniz gibi: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurdu

Koç Holding, eylül sonu itibarıyla solo bazda 963 milyon dolar net nakit pozisyonu açıkladı. Holdingin brüt nakit varlığı yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, finans segmenti hariç kombine net finansal borcun FAVÖK'e oranı 0,9x olarak kaydedildi. Grubun yatırım faaliyetleri de yılın ilk dokuz ayında devam etti. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam kombine yatırım tutarı 2,7 milyar dolar oldu. Koç Holding'in üçüncü çeyrekteki ana ortaklık net kârı 34,9 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki çeyrekte 19,7 milyar TL olan net kâr, çeyreklik bazda yüzde 77 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemindeki 9,9 milyar TL'lik kârla karşılaştırıldığında ise yaklaşık 3,5 katlık yükseliş gerçekleşti. Kârlılıktaki artışta enerji segmentinin güçlü operasyonel sonuçları belirleyici oldu. Holdingin konsolide esas faaliyet kârı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 144 artarak 97,9 milyar TL'ye çıktı.