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Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'deki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

#1
Foto - Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda sıvı çelik dökümü sırasında meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamayla ilgili adli soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

#2
Foto - Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili başmüfettişler görevlendirirken, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

#3
Foto - Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

#4
Foto - Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

#5
Foto - Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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