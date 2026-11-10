Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'deki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'deki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda sıvı çelik dökümü sırasında meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamayla ilgili adli soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı olayla ilgili başmüfettişler görevlendirirken, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.
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