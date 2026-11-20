Bilim dünyasında ezber bozan keşif: Kanseri yok etmeyi başardılar!
Pensilvanya Üniversitesi'nde ağız ve boğazda yer alan kanser türlerine karşı savaşan yeni sakız türü geliştirildi.
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Pensilvanya Üniversitesi'nde ağız ve boğazda yer alan kanser türlerine karşı savaşan yeni sakız türü geliştirildi.
Daily Mail gazetesinde yer alan araştırmalara göre ağız, boğaz ve bademcikleri etkileyen skuamöz hücreli karsinom teşhisi konulan 44 hastadan tükürük ve ağız çalkalama örnekleri alındı.
KANSERİ ÖNLEYEN SAKIZ GELİŞİTİRLDİ Bilim insanları alınan örneklerle "lablab fasulyesinden" elde edilen bitki tozunu temel alan iki farklı sakız formülasyonu test etti.
KANSER HÜCRELERİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ İlk formülasyonda bitkissel lektin bileşeni ile ağız kanseri ve rahim ağzı kanseri ile bağlantılı HPV-16 virüsü türünde büyük bir düşüş gözlemlendi.
Yapılan araştırmalar sonucunda kanser hücresinin azalma oranı ağız çalkalama örneklerinde yüzde 80, tükürük örneklerinde ise yüzde 93’e ulaştı.
Sakızın ikinci formülasyonunda ise protegrin-1 adlı peptidi kullanarak ağız kanseriyle ilişkilendirilen Porphyromonas gingivalis ve Fusobacterium nucleatum bakterileri hedef alındı.
Bakterilerin yüzde 99’unun azaldığı tespit edilirken ağızlardaki yararlı bakterilere ise hiçbir şekilde zarar vermediği ortaya konuldu.
Araştırmacı Dr. Henry Daniell ise dudak ve ağız kanserlerinin dünya genelinde arttığını, geliştirilen yeni formüllerle mevcut tedavilerin destekleyici veya enfeksiyonları önleyici bir yöntem olarak kullanılması açısından umut verici olduğuna değinildi.
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