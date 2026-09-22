Tolga Özbek duyurdu! Türkiye'nin yeni İHA'sı DELİCAN ortalığı yangın yerine çevirmeye geliyor

Sistem, 20 knot'a kadar rüzgarlarda kalkış ve iniş yapabilir ve 15 knot'luk rüzgarlarda görevlerini yerine getirebilir. Kurulumu için sadece 8 x 8 metrelik bir alana ihtiyaç duyuyor. İki personel tarafından yaklaşık 20 dakika içinde taşınabilir, monte edilebilir ve devreye alınabilir.