Tolga Özbek duyurdu! Türkiye'nin yeni İHA'sı DELİCAN ortalığı yangın yerine çevirmeye geliyor
Enetki Savunma tarafından geliştirilen DELİCAN İnsansız Hava Aracı önemli bir test aşamasını geride bıraktı.
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Enetki Savunma tarafından geliştirilen DELİCAN İnsansız Hava Aracı önemli bir test aşamasını geride bıraktı.
Tolga Özbek'in haberine göre, Enetki Savunma üretimi, dikine iniş ve kalkış özelliğine sahip DELİCAN İnsansız Hava Aracı (İHA), Gabya sınıfı TCG GÖKÇEADA fırkateyninde test edildi.
DELİCAN, dikey kalkış ve iniş yapabilen, ardından sabit kanatla uçan bir İHA sistemi. Maksimum kalkış ağırlığı 32 kg. Kanat açıklığı ise 4,6 metre.
İHA sistemi, 2,5 kg'a kadar yük taşıyabilir. Toplam 3 saat havada kalabilen DELİCAN’ın menzili ise 40 kilometre. Operasyonel tavan yüksekliği 500 ile 1500 metre arasında, maksimum hızı ise saatte 60 knot.
Sistem, 20 knot'a kadar rüzgarlarda kalkış ve iniş yapabilir ve 15 knot'luk rüzgarlarda görevlerini yerine getirebilir. Kurulumu için sadece 8 x 8 metrelik bir alana ihtiyaç duyuyor. İki personel tarafından yaklaşık 20 dakika içinde taşınabilir, monte edilebilir ve devreye alınabilir.
Elektro-optik ekipman, yüksek çözünürlüklü bir kamera ve bir kızılötesi sensör içeriyor. Otopilot ve otonom görev yürütme ile birleştiğinde, bu özellikler onu keşif, deniz gözetimi, kıyı koruma ve arama kurtarma faaliyetleri için uygun hale getiriyor.
Sistem, otonom olarak iniş ve kalkış gerçekleştirilebiliyor.
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