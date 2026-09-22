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Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

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Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

Uluslarası yayın yapan değerlendirme kuruluşları dünyanın en güçlü özel kuvvetlerini sıraladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

#1
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

Uluslarası yayın yapan değerlendirme kuruluşları dünyanın en güçlü özel kuvvetlerini sıraladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

#2
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

ELİT BİRLİKLERİN KRİTİK GÖREVLERİ Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının temel taşlarından olan dünyanın en güçlü özel timleri, en çetin görevleri yerine getirmek amacıyla özel olarak eğitilip donatıldı. Yüksek riskli operasyonlardaki üstün başarıları, bu birlikleri ulusal güvenliğin vazgeçilmez bir unsuru haline getirdi. Listedeki timler, terörle mücadele, rehine kurtarma, istihbarat faaliyetleri ve özel operasyonlar gibi geniş bir yelpazedeki görevlerde aktif rol üstleniyor.

#3
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

BORDO BERELİLER'İN LİSTEDEKİ KONUMU ORTAYA ÇIKTI! Uluslararası saygın kaynaklar olan 24/7 Wall St, SouthWestJournal ve Special Ops Magazine'den derlenen veriler ışığında yapılan analizler sonucunda en güçlüleri ortaya çıktı. Toplam 25 özel kuvvet birliğinin bulunduğu bu sıralamada, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında kritik görevler üstlenen Bordo Bereliler, kayda değer bir konum elde etti.

#4
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL OPERASYON KUVVETLERİ

#5
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

20) KCT (korps commandotroepen) | HOLLANDA Özellikler: Barışı koruma operasyonları ve hassas görevlerde etkili. Başarılar: NATO görevlerinde ön saflarda.

#6
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

19) BOPE | BREZİLYA Özellikler: Kentsel savaş ve organize suçla mücadelede uzman. Başarılar: Favela operasyonları.

#7
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

18) UNIT 777 | MISIR Özellikler: Terörle mücadele ve rehine kurtarmada aktif. Başarılar: Rehine kurtarma operasyonları.

#8
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

17) SAT (Special Assault Team) | JAPONYA Özellikler: Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman. Başarılar: Tokyo’daki rehine krizlerini çözme.

#9
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

16) SSG (Special Services Group) | PAKİSTAN Özellikler: Terörle mücadele ve sınır operasyonlarında etkili. Başarılar: Hindistan ile gerilim sırasında kritik roller.

#10
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

15) NZSAS | YENİ ZELANDA Özellikler: Özel operasyonlar ve rehine kurtarma görevlerinde uzman. Başarılar: Afganistan'daki başarıları.

#11
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

14) 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ | GÜNEY KORE Özellikler: Kore Yarımadası’ndaki tehditlere karşı geliştirilmiştir. Başarılar: Kuzey Kore’ye karşı çeşitli gizli görevler.

#12
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

13) JW GROM | POLONYA Özellikler: Hassas operasyonlarda cerrahi bir hassasiyetle çalışır. Başarılar: Balkanlar ve Afganistan operasyonları.

#13
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

12) GIS (Gruppo di Intervento Speciale) | İTALYA Özellikler: Terörle mücadele ve rehine kurtarmada aktif. Başarılar: Avrupa’da birçok operasyon.

#14
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

11) SNOW LEOPARD COMMANDO UNIT | ÇİN Özellikler: İç güvenlik ve terörle mücadelede uzmanlaşmış bir birim. Başarılar: Olimpiyatlar sırasında yüksek güvenlik görevleri

#15
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

10) SASR | AVUSTRALYA Özellikler: Uzun menzilli keşif, özel operasyonlar ve eğitim desteği sağlar. Başarılar: Vietnam ve Afganistan’daki operasyonlar.

#16
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

9) NSG (Kara Kediler) | HİNDİSTAN Özellikler: Terörle mücadele ve rehine kurtarmada etkin. Büyük şehirlerdeki tehditlere karşı hızla müdahale eder. Başarılar: 2008 Mumbai saldırılarında önemli bir rol oynadı.

#17
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

8) GSG 9 | ALMANYA Özellikler: Alman Federal Polisi'nin özel kuvvet birimi. Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman. Başarılar: 1977 Lufthansa uçağı operasyonu.

#18
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

7) JTF2 | KANADA Özellikler: Sessiz ve gizli operasyonlarda uzmandır. Terörle mücadelede aktif rol oynar. Başarılar: Afganistan ve Haiti'deki operasyonlar.

#19
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

6) GIGN | FRANSA Özellikler: Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman bir polis birimi. Başarılar: 1994 Air France uçak rehine operasyonu.

#20
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

5) Shayetet 13 | israil Özellikler: Deniz komandoları. Özellikle denizaltı sabotaj ve rehine kurtarma operasyonlarında uzmandır.

#21
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

4) BORDO BERELİLER | TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele ve rehine kurtarmada üstün başarı. Fiziksel ve psikolojik olarak yoğun bir eğitimden geçerler. Başarılar: Suriye ve Irak’ta terörle mücadele operasyonları.

#22
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

3) SPETSNAZ | RUSYA Özellikler: Zorlu eğitimleri ve geniş operasyon yelpazesiyle bilinir. Gerilla savaşında ustadır. Başarılar: Çeçenistan ve Ukrayna operasyonları.

#23
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

2) SAS ve SBS | BİRLEŞİK KRALLIK Özellikler: SAS, "Who Dares Wins" mottosuyla tanınır ve rehine kurtarma operasyonlarında uzmandır. SBS ise deniz operasyonlarında liderdir. Başarılar: 1980 İran Büyükelçiliği baskını.

#24
Foto - Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

1) NAVY SEALS VE DELTA FORCE | ABD Özellikler: Dünyanın en donanımlı ve eğitimli özel kuvvetlerinden. Kara, deniz ve hava operasyonlarında uzmandır. Başarılar: Bin Ladin’in ele geçirilmesi gibi ikonik operasyonlar./ derleyen: haber7

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