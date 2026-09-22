Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri!

ELİT BİRLİKLERİN KRİTİK GÖREVLERİ Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının temel taşlarından olan dünyanın en güçlü özel timleri, en çetin görevleri yerine getirmek amacıyla özel olarak eğitilip donatıldı. Yüksek riskli operasyonlardaki üstün başarıları, bu birlikleri ulusal güvenliğin vazgeçilmez bir unsuru haline getirdi. Listedeki timler, terörle mücadele, rehine kurtarma, istihbarat faaliyetleri ve özel operasyonlar gibi geniş bir yelpazedeki görevlerde aktif rol üstleniyor.