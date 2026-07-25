Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ' - Sağlıkta dünyanın en iyi hizmetinin sunulduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Ben özellikle şunu ifade etmek isterim ki; sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Her gün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza sağlıkla ilgili hizmet veriyoruz. Bunun yanında da teknolojik olarak da, altyapı olarak da Türkiye sağlıkta artık üretim kapasitesine geçmiş durumda. Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp-akciğer makinesini üreten, kendi ultrason üretimi için planlama yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız. Bunun için bilim insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda TÜSEB'in de çabaları için onlara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.