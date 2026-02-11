  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devasa keşif! 45 okyanus büyüklüğünde rezerv bulundu Hayran bırakan manzaralar: Burası Grönland değil Türkiye Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu! Şeytanın aklına gelecek taktik: Milyonluk vurgunda kod adları şaşırttı Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı 5 banka tahminlerini yeniledi! Altın yatırımcılarına müjde Dengeleri değiştirecek anlaşma yapılmış meğer! Yok artık Torreira... 21 haftada yenen 27 gol: Beşiktaş'ın savunma 4'lüsü sabit kalmadı: Yok artık! İşte evde kolayca hazırlanan o yöntem... 1 kaşığı saç dökülmesini durduruyor Türk dünyası kızları Bursa’da Türkistan Akademi Kampında buluştu
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

İspanya Türkiye'den onlarca Hürjet tedarik edecek. Yapılan anlaşma Akdeniz'de yeni işbirliklerinin kapısını araladı. Türk şirket SDT ile İspanyol şirket Oesia Grup arasında kritik bir anlaşma yapıldı.

1
#1
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle savunma elektroniği ve yazılım tabanlı sistemler üzerine uzmanlaşan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

#2
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

SDT, ulusal ve uluslararası savunma ve güvenlik pazarlarında stratejik işbirliği çerçevesi oluşturmak amacıyla İspanyol Oesia Grup ile mutabakat zaptı imzaladı.

#3
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

İşbirliği elektronik harp, insansız sistemler, simülasyon ve füze alt sistemleri gibi alanlarda en ileri teknolojilerin ortaklaşa geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için bir çerçeve oluşturuyor. Her iki şirketin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini bir araya getiren anlaşma, uluslararası pazardaki rekabet güçlerini artırmayı ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

Bu ortaklık, Oesia'nın ileri akıllı görüş, simülasyon, güvenli taktik haberleşme ve İHA navigasyon teknolojisindeki yetkinliklerini, SDT'nin eğitim ve simülasyon sistemleri, görüntü ve veri işleme, aviyonik ve mekatronik ile füze alt sistemlerindeki uzmanlığıyla birleştirecek.

#5
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

SDT Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Harun Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara gelmeden önce özellikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan sistemlere yönelik fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi.

#6
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

Buradan yola çıkarak Hava Muharebe Eğitim Podu (ACMI), elektronik harp ve simülasyon sistemleri özelinde fuarda kabiliyetlerini gösterdiklerini anlatan Solmaz, bu çerçevede katılımcılara çözümleri ve ürünleri hakkında bilgiler aktardıklarını ifade etti. Genel olarak Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri bağlamında güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Solmaz, dolayısıyla uçak platformlarının birlikte eğitim yapabilmelerini baz alan ACMI podunun burada gerçekten bir fırsat yaratacağını düşündüklerini dile getirdi. Solmaz, "Kurduğumuz ilişkiler, aktardığımız bilgiler bağlamında güzel geri dönüşler de aldık. Umarım bu fuar sonrası anlamlı şeylere imza atarız. Diğer firmalarımızın olduğu gibi güzel imzaları hep beraber halkımıza ve ülkemize duyururuz." dedi.

#7
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

Fuar kapsamında İspanya'nın savunma sanayisindeki en önemli teknoloji aktörlerinden Oesia ile imzaladıkları mutabakat metniyle başlayan işbirliğine yönelik açıklamalarda bulunan Solmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) HÜRJET ihracatıyla Türkiye ve İspanya arasında başlayan güzel bir ilişki olduğunu belirtti.

#8
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

İspanya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF'e katıldıklarında kabiliyetleri kendileriyle örtüşen Oesia ile bir araya gelip HÜRJET'i baz alarak birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

#9
Foto - Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

"Karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı, kabiliyetler aktarıldı. Bu fuar aslında bunun için bir fırsat oldu. Daha öncesinde birlikte yapılabilecek işler alanında bir anlaşmamız ve metnimiz oluşmuştu. Bu fırsatı da değerlendirip burada Savunma Sanayii Başkanlığının bizlere verdiği destekle Başkanlığın standında bir imza attık. Amacımız birlikte sadece Türkiye veya İspanya pazarı ile sınırlı kalmadan, ürünleri, kabiliyetleri birleştirmek, daha büyük ürün ve çözüm yelpazesine ulaşmak. Hedeflediğimiz 1-2 projemiz var ve onları ilerleyen safhalarda sizlere duyuracağız. Gelinen noktada elektronik harp sistemleri, ACMI podumuz başta olmak üzere data link sistemleri, insansız hava araçlarına yönelik ANKA'ya da verdiğimiz alt sistemlerine yönelik bazı kabiliyetlerimizin birlikte pazarlanması, onlara ve ekosistemlerindeki platformlara aktarılması gündemde. Onların yazılım ve elektronik harp kabiliyetlerini bizimkilerle artırdıktan sonra yeni ürün ailesine ulaşıp farklı ülkelere pazarlanması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bunun da yapılan anlaşmayla startını verdik. Umarım güzel şeylere vesile olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis ceza..
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda O..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama
Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi ‘den ilk açıklama

İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23