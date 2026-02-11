Hürjet Türkiye'ye büyük bir kapı araladı! Dengeleri değiştirecek anlaşma yapıldı

"Karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı, kabiliyetler aktarıldı. Bu fuar aslında bunun için bir fırsat oldu. Daha öncesinde birlikte yapılabilecek işler alanında bir anlaşmamız ve metnimiz oluşmuştu. Bu fırsatı da değerlendirip burada Savunma Sanayii Başkanlığının bizlere verdiği destekle Başkanlığın standında bir imza attık. Amacımız birlikte sadece Türkiye veya İspanya pazarı ile sınırlı kalmadan, ürünleri, kabiliyetleri birleştirmek, daha büyük ürün ve çözüm yelpazesine ulaşmak. Hedeflediğimiz 1-2 projemiz var ve onları ilerleyen safhalarda sizlere duyuracağız. Gelinen noktada elektronik harp sistemleri, ACMI podumuz başta olmak üzere data link sistemleri, insansız hava araçlarına yönelik ANKA'ya da verdiğimiz alt sistemlerine yönelik bazı kabiliyetlerimizin birlikte pazarlanması, onlara ve ekosistemlerindeki platformlara aktarılması gündemde. Onların yazılım ve elektronik harp kabiliyetlerini bizimkilerle artırdıktan sonra yeni ürün ailesine ulaşıp farklı ülkelere pazarlanması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bunun da yapılan anlaşmayla startını verdik. Umarım güzel şeylere vesile olacaktır."