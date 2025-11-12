Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller
Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması Türkiye’yi yasa boğdu. Kazanın ardından, uçağın niçin düştüğüne dair birçok teknik ihtimal gündeme geldi. Uzmanlar, “hidrolik arıza, elektronik sistem hatası veya yükleme dengesizliği” gibi olasılıkların kazaya yol açmış olabileceğini belirtiyor.