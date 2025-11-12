  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması Türkiye’yi yasa boğdu. Kazanın ardından, uçağın niçin düştüğüne dair birçok teknik ihtimal gündeme geldi. Uzmanlar, “hidrolik arıza, elektronik sistem hatası veya yükleme dengesizliği” gibi olasılıkların kazaya yol açmış olabileceğini belirtiyor.

1
#1
Foto - Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Azerbaycan'dan havalanan TSK'ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; uçaktan ilk önce, muhtemelen kuyruk kısmı olan bir parçanın koptuğu veya ayrıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede kaza kırım incelemelerinin sabahın erken saatlerinde başladığını bildirirken kargo uçağının neden düştüğüne dair de sorulara cevap aranmaya başladı.

#2
Foto - Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Uzmanlar konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçağın düşmesiyle ilgili şu an için net bilgiler vermenin İmkansız olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz, "Uçağın hidrolik sistemde bir arıza olabilir, komuta sistemindeki arıza olabilir, elektronik bir arıza olabilir, uçakta kargo varsa bu kargonun bağlanma hatası olabilir" dedi.

#3
Foto - Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Bu uçakta yükleme varsa sabitleme hatası sonucu hızla geriye çarparak uçağı bölebileceğini belirten Cingöz, "Bu durum uçaktaki kontrol sistemlerine de zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Lockheed C-130 Hercules, ABD’li Lockheed Martin tarafından tasarlanıp üretildi. Uçak dört turboprop motora sahip. 74 asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963’ten beri kullanıyor. Envanterde 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı bulunuyor. Düşen uçak 1968’de üretildi. İlk olarak Suudi Arabistan kullandı. Türkiye, 2010’da Suudi Arabistan’da hizmet dışına çıkarılan uçağı satın aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bellisimo

ulan iki kanadindaki motorlarindan duman cikan ucak ta sizin dediginiz ihtimaller olabilir mi? bunu yapani mutlaka devlet bilirde ve bunun intikamini alir komaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
