Uzmanı, çok çarpıcı detayları açıkladı! İşte 20 şehit verdiğimiz C-130 faciasının perde arkasındaki ihtimaller

Uzmanlar konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçağın düşmesiyle ilgili şu an için net bilgiler vermenin İmkansız olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz, "Uçağın hidrolik sistemde bir arıza olabilir, komuta sistemindeki arıza olabilir, elektronik bir arıza olabilir, uçakta kargo varsa bu kargonun bağlanma hatası olabilir" dedi.