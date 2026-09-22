  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı En parlak milisaniye pulsarında ilk kez frekans değişikliğe gitti: Kozmik saat eğer varsa dikkat... Tarihi sapma saptandı Tarlasının altı kralın hazine odası çıktı: 244 torba altın çıkardı Hırsızlık endişesi hasadı erkene çektirdi! ‘Gece gündüz başında bekledik’ Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu Türkiye'nin ünlü takımı devrede: İşte bu hiç beklenmiyordu: Dön dolaş yine gel Galatasaray'a! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşte en doğru çay demleme yöntemi! O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen C vitamini zengini hazine Wesley Sneijder maddi krizde mi? Futbol kariyerinin hatıralarını bir bir satıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

Edirne’de bir lokanta işletmecisi ve eşi, çevrede yüksek sesle küfür eden grubu uyarmalarının ardından yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Kapıyı kırarak içeri girdikleri öne sürülen saldırganların görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, çift darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

#1
Foto - 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

Olay Edirne'de Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta bulunan bir lokantada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 yıldır lokanta işleten Şenay Salam, eşi Servet Salam ve aile üyeleri işletmenin önünde bulunduğu sırada, karşı tarafta bulunan meyhane çevresindeki bazı kişilerin yüksek sesle küfürlü ve argo konuşmalarından rahatsız oldu.

#2
Foto - 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

Servet Salam'ın grubu, "Arkadaşlar, aile var. Lütfen terbiyeli olalım" diyerek uyarmasının ardından tartışma yaşandı. İddiaya göre kısa süre sonra yaklaşık 10 kişilik grup lokantanın önüne gelerek çifte saldırdı. Şenay Salam'ın eşinin önüne geçerek saldırıyı engellemeye çalıştığı sırada yere savrulduğu ve ardından eşine saldırıldığı öne sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çift daha sonra lokantaya girerek kapıyı kilitledi. Ancak şahısların kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı ve bazı masa ve eşyaların zarar gördüğü belirtildi. evredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle şahısların lokantadan çıkarıldığı, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ise tarafların ifadelerini aldığı öğrenildi. Şenay ve Servet Salam'ın darp raporu alarak şikâyetçi olduğu belirtildi.

#3
Foto - 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

"BUGÜN YEMEKLERİMİ AĞLAYARAK YAPTIM": İşletmeci Şenay Salam, "Ben her gün saat 5'ten beri buraya gelip kendi yemeklerimi özenle yapıyorum, müşterilerimi ağırlamak için. Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir sıkıntım yok. Bana yapılan bu haksızlık çok büyük bir haksızlık. Hem işime engel oldu hem de beni çok kötü hissettiriyor. Ben bunu hak etmedim. Çünkü herkes nasıl biri olduğumu biliyor. Kimseyle derdim olmaz, kimseyle de bir problemim yoktu. Sadece ceza almalarını istiyorum. Çünkü şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ben yemeklerimi her zaman severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Çünkü çok kötüyüm. Biz bunu hak etmedik. İnşallah herkes bugün yemeğimi beğenir. Çünkü ben her zaman yemeklerimi yaparken mutlu oluyordum. Bugün ise üzgün bir şekilde yaptım. İnşallah lezzetli olmuştur. Benim 5 yıldır işlettiğim küçük bir restoranım var. Akşam saatlerinde çok yüksek sesle küfür ediyorlardı. Eşim de sadece komşumuza, ‘Arkadaşlar, sessiz olun, aile var' dediği için oradan yaklaşık 10 kişi birden koşa koşa geldi. Önce beni darbettiler, sonra eşim Servet'i darbettiler. Biz içeri girdik ve kapıyı kilitledik. ‘Kaçıp belaya bulaşmayalım' dedik. Ama onlar kapımızı kırıp dükkânın içine girdiler. Masalar falan, kapımız kırık. Biz şok olduk. Sonra sağ olsun komşular, duyan komşular şahısları mekândan çıkardılar. Biz de polisi aradık. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Darp raporlarımız var. Sabaha kadar karakolda ifade verdik. İnşallah bir an önce yakalanıp cezalarını almalarını istiyorum. Çünkü biz bunu hak etmedik.

#4
Foto - 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

Tek suçumuz, ‘Beyler, terbiyeli olun' demekti. Başka hiçbir kabahatimiz yok. Ama ben bunu yaşamamalıydım. Çünkü biz burada kalabalık bir aile olarak oturuyoruz. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık. Mala ve cana kastetme ve haneye tecavüz olduğunu düşünüyorum. Hepsinden şikâyetçi oldum. Herkes cezasını çeksin diyorum. Ben önce eşimi gönderdim. Baktım ki hızlı geliyorlar, dövecekler, saldıracaklar. Eşime, ‘İçeri gir' dedim. Ben önüne durdum ama ben önüne geçince bir tanesi beni yere savurdu, düşürdü. Üstüme basarak eşime saldırdı. Sonra eşimi dövdüğünü görünce biz can havliyle bir şekilde içeri, dükkâna girdik. ‘En azından giderler, içeri girmezler' dedik. Lakin bunlar dükkânı tekrar tekmelerle kırdılar, camlarımızı ve kapılarımızı kırdılar. İçeri girdiler, masalar falan kırıldı. Çok üzgünüm. Şu an şoktayım. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

#5
Foto - 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

"HAK ETTİĞİMİZ BU DEĞİLDİ": İşletmeci kadının eşi Servet Salam, "Akşam arkadaşlarım, ailem, torunum ve kızım ön tarafta oturuyorduk. Karşı taraf çok argo ve küfürlü konuşuyordu. Karşımızda bir meyhane var. Birkaç tanesi, hepsi değil, yüksek sesle konuşuyordu. Sonra ben, ‘Arkadaşlar, aile var. Sadece biz aile değiliz, bakın etrafınıza. Her yerde aile var. Her tarafta ev var. Burada insanlar yaşıyor. Camları açık, pencereleri açık. Lütfen terbiyeli olalım' dedim. Söylediğimiz buydu. Küfürlü ve argo konuşmalar devam etti. Bir tanesi eşimi itti, yere düşürdü. Oradan koşarak bana yumruk attı. O esnada içeri girdim. Eşim de arkamdan geldi ve kapıyı kilitledi. Kapıyı kırdılar. Sonrasında karşı taraftan arkadaşlar, esnaf arkadaşlar ve bizi tanıyanlar geldi. Yardımcı oldular. Kendilerini yaka paça götürdüler. Polisi aradım, arkadaşlar geldi. Sonrası malum. Dilekçemizi verdik. Darp raporumuzu aldık. Ama hak ettiğimiz bu değildi. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz
Siyaset

Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. ..
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözalt..
Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor
Aktüel

Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor

İstanbullular dikkat, sağanak geliyor... AKOM, İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini ve sıcaklıkların 6-8 derece az..
Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu

Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'nde F2000 savaş uçağı vurulan İtalya, "Doğal Kararlılık" operasyonuna katılımını sürdüreceğini duyurdu. ..
Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı
Gündem

Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gözü dönmüş bir saldırgan öğrencilere kurşun yağdırdı. Elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23