10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

"HAK ETTİĞİMİZ BU DEĞİLDİ": İşletmeci kadının eşi Servet Salam, "Akşam arkadaşlarım, ailem, torunum ve kızım ön tarafta oturuyorduk. Karşı taraf çok argo ve küfürlü konuşuyordu. Karşımızda bir meyhane var. Birkaç tanesi, hepsi değil, yüksek sesle konuşuyordu. Sonra ben, ‘Arkadaşlar, aile var. Sadece biz aile değiliz, bakın etrafınıza. Her yerde aile var. Her tarafta ev var. Burada insanlar yaşıyor. Camları açık, pencereleri açık. Lütfen terbiyeli olalım' dedim. Söylediğimiz buydu. Küfürlü ve argo konuşmalar devam etti. Bir tanesi eşimi itti, yere düşürdü. Oradan koşarak bana yumruk attı. O esnada içeri girdim. Eşim de arkamdan geldi ve kapıyı kilitledi. Kapıyı kırdılar. Sonrasında karşı taraftan arkadaşlar, esnaf arkadaşlar ve bizi tanıyanlar geldi. Yardımcı oldular. Kendilerini yaka paça götürdüler. Polisi aradım, arkadaşlar geldi. Sonrası malum. Dilekçemizi verdik. Darp raporumuzu aldık. Ama hak ettiğimiz bu değildi. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.