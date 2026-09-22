10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı

"BUGÜN YEMEKLERİMİ AĞLAYARAK YAPTIM": İşletmeci Şenay Salam, "Ben her gün saat 5'ten beri buraya gelip kendi yemeklerimi özenle yapıyorum, müşterilerimi ağırlamak için. Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir sıkıntım yok. Bana yapılan bu haksızlık çok büyük bir haksızlık. Hem işime engel oldu hem de beni çok kötü hissettiriyor. Ben bunu hak etmedim. Çünkü herkes nasıl biri olduğumu biliyor. Kimseyle derdim olmaz, kimseyle de bir problemim yoktu. Sadece ceza almalarını istiyorum. Çünkü şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ben yemeklerimi her zaman severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım. Çünkü çok kötüyüm. Biz bunu hak etmedik. İnşallah herkes bugün yemeğimi beğenir. Çünkü ben her zaman yemeklerimi yaparken mutlu oluyordum. Bugün ise üzgün bir şekilde yaptım. İnşallah lezzetli olmuştur. Benim 5 yıldır işlettiğim küçük bir restoranım var. Akşam saatlerinde çok yüksek sesle küfür ediyorlardı. Eşim de sadece komşumuza, ‘Arkadaşlar, sessiz olun, aile var' dediği için oradan yaklaşık 10 kişi birden koşa koşa geldi. Önce beni darbettiler, sonra eşim Servet'i darbettiler. Biz içeri girdik ve kapıyı kilitledik. ‘Kaçıp belaya bulaşmayalım' dedik. Ama onlar kapımızı kırıp dükkânın içine girdiler. Masalar falan, kapımız kırık. Biz şok olduk. Sonra sağ olsun komşular, duyan komşular şahısları mekândan çıkardılar. Biz de polisi aradık. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Darp raporlarımız var. Sabaha kadar karakolda ifade verdik. İnşallah bir an önce yakalanıp cezalarını almalarını istiyorum. Çünkü biz bunu hak etmedik.