En parlak milisaniye pulsarında ilk kez frekans değişikliğe gitti: Kozmik saat eğer varsa dikkat... Tarihi sapma saptandı

Güneş'ten 1,4 kat daha ağır olmasına rağmen sadece 11 kilometre yarıçapa sahip olan ve kendi ekseni etrafında saniyede 173,68 kez dönen bu ölü yıldız, atom saatleriyle yarışacak düzeyde kararlı sinyaller üretiyor. Ancak Macquarie Üniversitesi Radyo Astronomu Rami Mandow, pulsarın manyetosferinde (aşırı güçlü manyetik alanında) yaşanan bilinmeyen bir tetiklenmenin yıldızın sinir yapısını bozduğunu açıkladı. Yıldızın aniden "geğirmesine" benzeyen bu manyetik patlamaların ardından sistemin kendisini yeniden eski kusursuz ritmine soktuğu belgelendi.