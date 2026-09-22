  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı En parlak milisaniye pulsarında ilk kez frekans değişikliğe gitti: Kozmik saat eğer varsa dikkat... Tarihi sapma saptandı Tarlasının altı kralın hazine odası çıktı: 244 torba altın çıkardı Hırsızlık endişesi hasadı erkene çektirdi! ‘Gece gündüz başında bekledik’ Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu Türkiye'nin ünlü takımı devrede: İşte bu hiç beklenmiyordu: Dön dolaş yine gel Galatasaray'a! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşte en doğru çay demleme yöntemi! O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen C vitamini zengini hazine Wesley Sneijder maddi krizde mi? Futbol kariyerinin hatıralarını bir bir satıyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

BM Genel Kurul binasına gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e çağrı yaptı.

#1
Foto - BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

CNN'E SATAŞTI: "BENİ TAKİP ETMEYECEĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ" - Binaya giren Trump, doğrudan basın mensuplarına yönelerek, CNN ve kanalın Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins'e sataştı. Kameraların karşısında CNN ekibine dönen Trump, "CNN'in burada beni takip ediyor olmasına şaşırdım! Burada olmamalısınız. Beni takip ediyor olmamalısınız. Beni takip etmeyeceğinizi söylemiştiniz. Beni takip ediyor olmamalısınız!" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

Sözlerini tamamlayan Trump, basın mensuplarının yanından ayrılmak üzereyken bir gazeteci kendisine Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili soru yöneltti.

#3
Foto - BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

PUTİN SORUSU TRUMP'I YOLUNDAN ÇEVİRDİ - Gazetecilerin yanına geri dönerek mikrofona eğilen ABD Başkanı, Putin'e seslenerek, "Savaşı sonlandır" dedi. Trump, daha sonra basın mensuplarının yanından ayrılarak eşi Melania Trump ile birlikte binaya girdi.

#4
Foto - BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKIYOR - Trump'ın, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenen 81'inci oturumda, geleneğe uygun olarak Brezilya'nın ardından ev sahibi ülke sıfatıyla ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor. Yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katıldığı genel görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Genel Kurul'a hitap edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!

Gazeteci Ece Sevim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille e..
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem

Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaş..
Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor
Aktüel

Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor

İstanbullular dikkat, sağanak geliyor... AKOM, İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini ve sıcaklıkların 6-8 derece az..
Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı
Gündem

Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gözü dönmüş bir saldırgan öğrencilere kurşun yağdırdı. Elin..
Erdoğan, Kurti'yi kabul etti
Gündem

Erdoğan, Kurti'yi kabul etti

New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme!
Gündem

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme!

Gündeme yön veren Akit TV'de usta yazar Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında, bazı yayın organlarının gerçeği yansıtmayan iddia..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23