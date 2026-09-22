BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır

CNN'E SATAŞTI: "BENİ TAKİP ETMEYECEĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ" - Binaya giren Trump, doğrudan basın mensuplarına yönelerek, CNN ve kanalın Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins'e sataştı. Kameraların karşısında CNN ekibine dönen Trump, "CNN'in burada beni takip ediyor olmasına şaşırdım! Burada olmamalısınız. Beni takip ediyor olmamalısınız. Beni takip etmeyeceğinizi söylemiştiniz. Beni takip ediyor olmamalısınız!" ifadelerini kullandı.