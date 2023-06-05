Uzman isimden önemli tavsiyeler! Sağlıklı yaşam için 15 altın kural

Sağlıklı beslenme: Gıda disiplinleri ömrümüzü belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Özellikle doymamış yağlar, domuz yağı, cips ve fast food tarzı gıdalar zar akışkanlığını değiştirerek hücresel iletişimi bozarlar. Eğer beyin ve beden sağlığını korumak istiyorsak bol antioksidan içeren gıda ve sebzelere ağırlık vermek zorundayız. Örneğin ıspanak ve çileğin içinde bulunan ve güçlü oksit giderici olan flavanoidlerin, tıpkı balık yağında olduğu gibi beyin hücre zarlarının akışkanlığını artırdığını bilmekteyiz. Nitekim balık yağı ve omega 3’ten zengin gıdaların hücresel iletişim akışkanlığını yükselttiği artık tevatur olmuş bilgilerdendir. Yemeklerinizdeki sebze ve meyve miktarlarını biraz artırmak, antioksidan etkisinin yüzde 25 daha fazla olması demektir. Antioksidan ihtiva eden diğer sebze ve meyveler ise şunlardır; Yaban mersini, böğürtlen, brüksel lahanası, karalahana, erik, brokoli, pancar, portakal, kırmızı üzüm ve üzüm suyu, kırmızı dolmalık biber, kiraz, kivi, kızılcık, patlıcan, domates, salatalık ve çay.