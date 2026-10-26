İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mega kent İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mega kent İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.
MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu uyarı verdi.
İSTANBUL İÇİN SARI UYARI - Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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