  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'da kritik toplantı! Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran masada Mustafa Varank'tan Ali Koç'a ‘Gazze’ teşekkürü! Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı Bodrum’da felaket alarmı! Şiddetli sağanak dereleri taşırdı, evleri su bastı: Ekipler teyakkuza geçti! Terör bitti, akademik hayvancılık başladı: Cudi’de kurşun sesi yerine çobanlık eğitimi Altın piyasasında rekor rakamlar! Kilogram fiyatı 6 milyon 441 bin lirayı aşarak zirveye tırmandı! Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan açıklama! ‘Devre arasında gerekeni yapacağız' Doğal gaza ihtiyaç duymuyorlar: İşte Korelilerin ısınmak için kullandığı 'ondol' geleneği Yandex’den ‘savaş’ kararı! O üç bilgisayarı taşımaya başladı Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mega kent İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

#1
Foto - İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu uyarı verdi.

#2
Foto - İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI - Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

#3
Foto - İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma
Gündem

Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma

Müslüman toplumlarda mahrem kabul edildiği için çoğu zaman konuşulmayan evlilik içi cinsellik, bilimsel araştırmaların konusu oldu. Çalışmal..
Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar
Gündem

Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar

Özgür Özel'in gaza gelerek kurduğu Yeni Parti İzmir'de kan kaybına devam ediyor. Son olarak Yeni Parti Buca ilçe yöneticilerinin bulunduğu y..
Başörtülü avukatın konuşmasında İstanbul Barosu karıştı! Genel kurulda yumruklu kavga
Gündem

Başörtülü avukatın konuşmasında İstanbul Barosu karıştı! Genel kurulda yumruklu kavga

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Av. Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasının ardından tansi..
Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor
Gündem

Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

Yunanistan Genelkurmay Onursal Komutanı Ziazias, Atina’nın “sakin sular” masallarıyla ağır bir yenilgi aldığını itiraf etti. Türk-Libya anla..
Serbest bırakılan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gündem

Serbest bırakılan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sermaye piyasalarında yürütülen ve finans dünyasını sarsan derin fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şaibeli finans..
Devlet çaresiz: Yarım milyon insan sokaklara döküldü!
Dünya

Devlet çaresiz: Yarım milyon insan sokaklara döküldü!

Fransa İçişleri Bakanlığı, sendikalar ve öğrencilerin de destek verdiği Sarı Yelekliler eylemine ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23