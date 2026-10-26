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Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Riyad ve Suudi Arabistan'ın güneyinde 3 İHA imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

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#1
Foto - Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi. Maliki, Riyad yakınlarında ve ülkenin güney bölgesinde toplam 3 İHA'nın engellenerek imha edildiği bilgisini verdi.

#2
Foto - Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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