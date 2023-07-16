Uzman isimden önemli açıklamalar! Diyet yapanlar tuz tüketebilir mi?

Diyetisyen Cemre Kamalı, insan vücudu normal şartlarda denge içinde, vücuttaki yapılar olması gerektiği gibi çalıştığında vücuda alınan sıvı ile vücuttan atılan sıvı arasında bir denge söz konusu olduğunu söyledi. Kimi kişilerde çeşitli faktörlere bağlı olarak sıvı dengesinde problemler meydana gelebileceğini anlatan Kamalı, "Sıvı dengesinde bozulmalar sonucu vücutta ödem adı verilen durum meydana gelir. Özellikle el, ayak, kol, bacak ve surat bölgesinde şişlikler ile anlaşılır. Ödemin oluşmasına sebep olan birçok neden vardır. İnflamasyon, yaralanma, stres, enfeksiyon, uzun yolculuk, çok fazla ayakta durma, çok hareketsiz durmak, az sıvı tüketimi, lodos, yüksek sıcaklık, o gün beslenmenizde normalden daha tuzlu beslenmeniz gibi sebepler örnek olarak verilebilir.