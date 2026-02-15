  • İSTANBUL
Ekonomi
Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu
Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanya kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını belirtti.

Foto - Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.

Foto - Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

PTT EMEKLİ ÖDEME KAMPANYASI Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, “Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor” açıklamasında bulundu.

Foto - Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını belirten Uraloğlu, “PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor.

Foto - Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

"Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Foto - Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu

Başvuru sürecine de değinen Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

